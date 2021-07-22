柯文哲：郭台銘買BNT「到貨時間不會太快」　民進黨面子掛不住

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

行政院21日宣佈，繼台積電、鴻海永齡基金會之後，慈濟也與衛福部完成簽約，三單位共捐贈1500劑BNT疫苗。台北市長柯文哲22日提及，鴻海集團創辦人郭台銘是有政治意圖，台積電則是「拉出來陪榜」的，不過鴻海採購的疫苗不會這麼快進來，因為真的買進來的話，民進黨面子會掛不住。

柯文哲21日晚間接受資深媒體人黃光芹專訪，影片於22日對外播出。關於北市要舉債買第三劑疫苗是否為真？柯文哲表示，他在2、3月前就有在問了，當時台灣沒有疫苗，5月又發生疫情，所以在思考要不要自購疫苗，「我真的找了很多廠商！」後來看到台積電、鴻海和慈濟後就覺得算了，「如果慈濟都買不到，我們有什麼理由比慈濟更買得到？」

黃光芹詢問，那除了比較慈濟之外，鴻海集團創辦人郭台銘與台積電呢？柯文哲回應，「郭台銘有政治意圖，台積電大家都知道是拉出來陪榜的！」如果連慈濟都買不到，台北市政府有什麼理由買到？不過他還是有買第三劑疫苗的計畫，倘若全球變種病毒越來越厲害，除了印度還有其他新的變種、兩劑疫苗無法對付的話，台灣要不要準備第三劑疫苗？

面對慈濟目前已經買到疫苗，柯文哲認為，「這要進來了才算。我們就來看1500萬劑什麼時候進來。」黃光芹追問，所以是覺得有變數嗎？柯文哲僅表示，「To see is to believe（眼見為憑）」

至於聲稱郭台銘有政治目的、台積電是陪榜，柯文哲表示，郭台銘也不能說是政治目的，只是對方選過一次總統但落選，只是也有錢，「其實老郭（郭台銘）滿愛台灣的，正確來講，是滿愛中華民國的。」

柯文哲認為，郭台銘的疫苗不會這麼快就進來台灣，「他真的買進來，民進黨一定不能看、面子掛不住！但完全不給進來也不行，所以一定會在適當時機進來，就看看何時給他（郭台銘）進。」

被問到是否認為民進黨政府有意要擋？柯文哲強調，「這不要問我，請國民自己判斷！」但也不能說是擋，而是為什麼要斤斤計較瓶子外標籤是寫「台灣地區」，老百姓關心的是疫苗，不是瓶子標籤。