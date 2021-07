柯文哲：郭台銘買BNT「到貨時間不會太快」　民進黨面子掛不住

▲台北市長柯文哲。(圖/記者李毓康攝)

記者袁茵/台北報導

行政院21日宣佈,繼台積電、鴻海永齡基金會之後,慈濟也與衛福部完成簽約,三單位共捐贈1500劑BNT疫苗。台北市長柯文哲22日提及,鴻海集團創辦人郭台銘是有政治意圖,台積電則是「拉出來陪榜」的,不過鴻海採購的疫苗不會這麼快進來,因為真的買進來的話,民進黨面子會掛不住。

柯文哲21日晚間接受資深媒體人黃光芹專訪,影片於22日對外播出。關於北市要舉債買第三劑疫苗是否為真?柯文哲表示,他在2、3月前就有在問了,當時台灣沒有疫苗,5月又發生疫情,所以在思考要不要自購疫苗,「我真的找了很多廠商!」後來看到台積電、鴻海和慈濟後就覺得算了,「如果慈濟都買不到,我們有什麼理由比慈濟更買得到?」

黃光芹詢問,那除了比較慈濟之外,鴻海集團創辦人郭台銘與台積電呢?柯文哲回應,「郭台銘有政治意圖,台積電大家都知道是拉出來陪榜的!」如果連慈濟都買不到,台北市政府有什麼理由買到?不過他還是有買第三劑疫苗的計畫,倘若全球變種病毒越來越厲害,除了印度還有其他新的變種、兩劑疫苗無法對付的話,台灣要不要準備第三劑疫苗?

面對慈濟目前已經買到疫苗,柯文哲認為,「這要進來了才算。我們就來看1500萬劑什麼時候進來。」黃光芹追問,所以是覺得有變數嗎?柯文哲僅表示,「To see is to believe(眼見為憑)」

至於聲稱郭台銘有政治目的、台積電是陪榜,柯文哲表示,郭台銘也不能說是政治目的,只是對方選過一次總統但落選,只是也有錢,「其實老郭(郭台銘)滿愛台灣的,正確來講,是滿愛中華民國的。」

柯文哲認為,郭台銘的疫苗不會這麼快就進來台灣,「他真的買進來,民進黨一定不能看、面子掛不住!但完全不給進來也不行,所以一定會在適當時機進來,就看看何時給他(郭台銘)進。」

被問到是否認為民進黨政府有意要擋?柯文哲強調,「這不要問我,請國民自己判斷!」但也不能說是擋,而是為什麼要斤斤計較瓶子外標籤是寫「台灣地區」,老百姓關心的是疫苗,不是瓶子標籤。