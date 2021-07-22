江蘇南京現本土疫情「11＋7」　6區域臨時封閉「只進不出」

▲南京中風險地區居民連夜進行全員核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（22）日通報，江蘇新增確診病例11例，另有7例無症狀感染者。據了解，江蘇的本土疫情出現在南京祿口機場的定期採檢，全為機場工作人員染疫，為避免擴大疫情，南京市也採取部分區域臨時封控措施，包括6街道社區升級中風險，皆實施只進不出的政策，同時進行全員核酸檢測。

▲南京祿口機場出現本土確診病例。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，2南京江寧區新冠肺炎疫情防控指揮部20日接祿口國際機場防疫專班報告，在祿口國際機場工作人員定期核酸檢測樣品中，有檢測結果呈陽性，涉及工作人員主要是參與機場航班保障人員，包括地勤、保潔等崗位人員。

疫情出現後，南京市祿口街道曹村村張家自然村、歡墩山自然村，永興社區外槽坊自然村，溧塘村銅山端自然村，茅亭社區百利華府小區三期、茅亭小區由低風險地區調整為中風險地區，加上之前已宣布的江寧區祿口街道謝村社區、白雲路社區、石埝村，溧水區石湫街道九塘行政村毛家圩自然村皆調整為中風險地區。

此外，南京市疫情指揮部也呼籲，市民非必要不離市，機場、鐵路、公路客運站等站場離寧的旅客（不含外地中轉旅客），須持有48小時內核酸檢測陰性證明，機場關鍵崗位人員核酸檢測改為三天一檢。