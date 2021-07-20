姐妹騎車買菜　後座姐暈眩摔落地！暖警撐傘遮陽

▲後座蕭姓姐姐倒地後，員警發現趕緊到附近店家借陽傘幫忙遮陽，等待救護車的到來。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者黃孟珍／苗栗報導

頭份市1對蕭姓姐妹，18日中午到市場買完菜後，在返家的路上等紅燈時，後座的姐姐突然眼前一陣黑，當場摔落到路面上，恰巧被值勤員警發現，立即向附近商借陽傘幫忙遮陽，避免受日曬之苦，所幸蕭女經送醫治療後已無大礙。現場的民眾都對這名暖警讚譽有加。

警方表示，頭份派出所副所長李京翰與警員張冠偉18日11時許，在執行市場交整勤務時，行經頭份市中正、信義路口時，發現1輛機車正停等紅綠燈，後座女子突然摔落路面，立即上前關心，除通知救護車前往救治外，員警見天氣炎熱，為確保女子安全，遂向附近店家借陽傘替女子遮陽。

蕭姓妹妹向員警表示，當時和姐姐買完菜，正準備返家時，當時正中午天氣非常炎熱，不料姐姐不知原因突然暈眩，且直接倒在路面上，所幸巡邏員警經過發現協助送醫，蕭女妹妹非常感激員警積極協助其姐就醫並熱心撐傘遮陽，一再向員警道謝。

頭份警分局長何孟宗也提醒民眾，最近天氣炎熱，外出如有身體不適，應立即到陰涼處休息，並補充水分避免中暑或暈眩等情形發生。

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