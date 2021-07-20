　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

姐妹騎車買菜　後座姐暈眩摔落地！暖警撐傘遮陽

▲▼後座蕭姓姐姐倒地後，員警發現趕緊到附近店家借陽傘幫忙遮陽，等待救護車的到來。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲後座蕭姓姐姐倒地後，員警發現趕緊到附近店家借陽傘幫忙遮陽，等待救護車的到來。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

頭份市1對蕭姓姐妹，18日中午到市場買完菜後，在返家的路上等紅燈時，後座的姐姐突然眼前一陣黑，當場摔落到路面上，恰巧被值勤員警發現，立即向附近商借陽傘幫忙遮陽，避免受日曬之苦，所幸蕭女經送醫治療後已無大礙。現場的民眾都對這名暖警讚譽有加。

警方表示，頭份派出所副所長李京翰與警員張冠偉18日11時許，在執行市場交整勤務時，行經頭份市中正、信義路口時，發現1輛機車正停等紅綠燈，後座女子突然摔落路面，立即上前關心，除通知救護車前往救治外，員警見天氣炎熱，為確保女子安全，遂向附近店家借陽傘替女子遮陽。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

蕭姓妹妹向員警表示，當時和姐姐買完菜，正準備返家時，當時正中午天氣非常炎熱，不料姐姐不知原因突然暈眩，且直接倒在路面上，所幸巡邏員警經過發現協助送醫，蕭女妹妹非常感激員警積極協助其姐就醫並熱心撐傘遮陽，一再向員警道謝。

頭份警分局長何孟宗也提醒民眾，最近天氣炎熱，外出如有身體不適，應立即到陰涼處休息，並補充水分避免中暑或暈眩等情形發生。

Her今天推出「資生堂安耐曬高效防曬露A 3X版」，60ml x 2入，原價1900元，特價1199元。

►苗栗國罰4追焦手！竟算阻礙交通噴300　助長台3線騎士耍帥雷殘

ET快訊
快訊／萬華套房殺人案抓到了　兇煞逃2天落網
經濟艙之亂！再爆官員「升級」搭機鐵證曝　她轟：要如何核銷
8秒偷拍影片曝！ 柯文哲經濟艙內「摸黑做這事」　童仲彥讚：完
吳亦凡真的慘了！陸官方點名封殺：劣跡藝人　聲明曝光
快訊／2工人清洗水肥車「突失去呼吸心跳」！
24小時內道歉3次！　蘇貞昌：政府安排不當再向選手致歉
吳亦凡15代言全滅「3天燒掉20億」　國際品牌切割爆：他不肯
桃園版男人幫！10天26確診「一半是特殊交友圈」　他8天內住
換體育署長沒用　國家隊教練點名「他」握35億預算

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

開學前提升保護力！　花蓮國小教職員工21日疫苗開打

率全國之先　台南市觀旅局首推旅宿業附屬餐飲「防疫安心標章」

台東烏石鼻1釣客落海！直升機急尋　陸海空擴大搜救

姐妹騎車買菜　後座姐暈眩摔落地！暖警撐傘遮陽

今起竹市線上預約　加開醫院夜間接種時段服務更便民

雲縣府爭取前瞻於台西、東勢改善道路　地方建議延長側溝以利排水

肯定新世代創造力　台中創育嘉年華線上頒獎激勵學子

烟花颱風來襲！蘭嶼綠島航班變動　搭船前先確認

雲林確診許阿公亡後家境急轉直下　許宇甄親致慰助金解燃眉之急

小貨車拋錨擋到警車　賺到神救援

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

嬤戴「中空安全帽」髮髻完美竄天 民眾看髮型秒認：在潮州滿有名

出事！貓單獨在家誤觸電器開關　「2分鐘冒煙起火」整面牆黑掉...

開學前提升保護力！　花蓮國小教職員工21日疫苗開打

率全國之先　台南市觀旅局首推旅宿業附屬餐飲「防疫安心標章」

台東烏石鼻1釣客落海！直升機急尋　陸海空擴大搜救

姐妹騎車買菜　後座姐暈眩摔落地！暖警撐傘遮陽

今起竹市線上預約　加開醫院夜間接種時段服務更便民

雲縣府爭取前瞻於台西、東勢改善道路　地方建議延長側溝以利排水

肯定新世代創造力　台中創育嘉年華線上頒獎激勵學子

烟花颱風來襲！蘭嶼綠島航班變動　搭船前先確認

雲林確診許阿公亡後家境急轉直下　許宇甄親致慰助金解燃眉之急

小貨車拋錨擋到警車　賺到神救援

猛快先被統一攻破！蘇智傑適時安打　首局統一1比0樂天

全時勞工薪資少2成可領萬元紓困金　今截至17時已8.1萬人領到

開學前提升保護力！　花蓮國小教職員工21日疫苗開打

礁溪晶泉丰旅最大套房買一送一　花蓮瑞穗天合推7天長住優惠

快篩試劑首爆造假！流竄醫院藥局　代工廠仿冒私賣撈200萬

「西瓜皮汪」忽然虔誠拜虎爺！坐正前方冥想1分：為啥頭髮變這樣

快訊／萬華套房殺人案抓到了！喬債破局下重手　兇煞逃2天落網

台塑生醫處分聯亞藥2106張　平均賣在170.96元、大賺2.7億多元

戴資穎搭經濟艙「沒必要政治口水」　許淑華揪問題出在馬政府

有望完成奧運獎牌突破　中華4位女拳手在東京首次訓練

地方熱門新聞

高雄鳳山、仁武超過2千戶停電

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

阿婆灣再傳17歲男女無照跑山！過彎失速撞車

快訊／家教男慘了！台中重罰30萬

高雄女打AZ後抽搐呼吸急促送醫！

南消辦理無腳本救災幕僚演練

雲林確診許阿公亡後家境急轉直下

高雄男已打AZ　晚間突昏迷倒地

桃市499名公車司機疫苗注射

嘉基開放疫苗施打　首日預近千人預約

馬來妹誆出國需5萬打疫苗　癡情男秒衝銀行！

女深夜機車拋錨　警聯絡機車行載她回家

開學前備戰　雲林逾9萬教師這2天完成接種

桃園教師疫苗接種專案　7/22、24兩天施打

更多熱門

相關新聞

她單手騎機車「2度變換車道超車」吞1萬2紅單

她單手騎機車「2度變換車道超車」吞1萬2紅單

林姓女子遭民眾行車紀錄器拍下，她騎機車左手未握手把行駛，警方認定屬「危險方式在道路上駕駛」，依法開罰12000元，違規記點還要參加道路安全講習，林女不服提行政訴訟。台中地院審結，認為道路交通法規並未禁止單手騎車，林女單手騎車也沒有積極危害他人狀況，原處分欠缺客觀構成要件准予撤銷。

「莫名被按喇叭」他超錯愕：根本在挑釁

「莫名被按喇叭」他超錯愕：根本在挑釁

老妹機車駕照「考4次沒過」　網勸：別上路了

老妹機車駕照「考4次沒過」　網勸：別上路了

男機車綁狗一路拖行！後腳全是血

男機車綁狗一路拖行！後腳全是血

紅燈一直被看！灰毛球捲舌打招呼

紅燈一直被看！灰毛球捲舌打招呼

關鍵字：

姐妹花騎車暈眩

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

莊智淵微開箱選手村　坐厚紙板床架

疫苗簡訊寄發標準在哪？網揭1關鍵：定義廣

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

戴資穎發文：住在離場館近地方有更多休息非常好

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面