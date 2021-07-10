她單手騎機車「2度變換車道超車」吞1萬2紅單　原因4個字變免罰　

法官認為單手騎車在法規上未禁止，也未見危害他人的狀況，難以構成危險駕駛。示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者李忠憲／台中報導

單手騎車是否是危險駕駛？林姓女子遭民眾行車紀錄器拍下，她騎機車左手未握手把行駛，警方認定屬「危險方式在道路上駕駛」，依法開罰12000元，違規記點還要參加道路安全講習，林女不服提行政訴訟。台中地院審結，認為道路交通法規並未禁止單手騎車，林女單手騎車也沒有積極危害他人狀況，原處分欠缺客觀構成要件准予撤銷。

判決書指出，林姓女子去年6月2日上午騎機車經過沙鹿區鎮南路光華路口，遭民眾用行車紀錄器錄到她單手騎機車的畫面，認為這種駕駛行為十分危險，立刻向當地警方檢舉。警方勘驗影片發現， 林女以「單手騎車」方式行駛，期間更2度變換車道超越前車，且她的左手臂全程被背包背帶勾住，左手均未適時伸出使用，喪失切換使用方向燈的功能。

警方據此認定她「以危險方式在道路上駕駛汽車」，依《道路交通管理處罰條例》第43條第1 項第1 款及第43條第4項規定，開罰12000元、違規記3點並應參加道路交通安全講習。

林女不服，向法院提起行政訴訟，她表示，她當時因為肚子脹痛，才會用左手揉壓腹部，造成單手駕駛行為。但她並無超速行駛，也依號誌規定停等紅燈，雙眼也有看前方，也沒有任意逼車、蛇行等行為，希望撤銷原處分。

法官認為，道路交通安全規則並未要求機車駕駛人，無時無刻將雙手把持機車手把，不得鬆脫。甚至還容許部分狀況下，機車駕駛可以用手勢輔助，等同容許單手握機車手把行駛，道路交通管理處罰條例也並未特設處罰規定。

另外，騎車手持電話或香菸，也只會被罰1000元、6000元，由此可見，單手騎車並不能被歸類在道交條例「以其他危險方式駕車」行為，而是要看整個行為過程中對交通安全秩序危害程度，達到蛇行、高速超速、恣意迫使他車讓道、驟然暫停等相同高度的危害，才觸犯此法條。

法官審酌，林女騎車雖只用右手握機車手把，但仍依規定行駛於車道上，正常往前行駛，車速並非特別快，行駛也無出現左右搖晃、重心不穩狀況。其單手騎車行為，對車輛操控能力仍屬穩定，並無積極危害他人的狀況發生。原處分欠缺客觀構成要件而處罰，尚有未當，應予撤銷。全案可上訴。

掃拖兩用



【更多新聞】

►訂房大爆炸！武陵農場假日客滿排到10月 福壽山超訂要退323房

►喬友大火勇消陳志帆追晉分隊長 消防車鳴笛同袍列隊致敬送行

►台鐵彰化站藏秘道直通月台 無人管制淪防疫破口