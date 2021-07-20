苗栗國罰4追焦手！竟算阻礙交通噴300　助長台3線騎士耍帥雷殘

▲台3線因風景秀麗成為重機天堂，也吸引許多追焦手前來，但警方認為這也是造成交通意外的原因之一。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣台3線因風景秀麗、路幅寬廣且彎道甚多，成為大型重型機車、超跑愛好者的出遊勝地，進而也吸引許多攝影追焦愛好者前來捕捉重機及超跑過彎壓車或馳騁英姿，但是此舉動卻也造成許多交通事故之憾事發生。因此警方18日起執行取締工作，違反者將依《道路交通管理處罰條例》開罰300元罰鍰。

據苗栗警方統計，轄內台3線追焦地點共有8處，其中又以大湖地區台3線北上106公里、台3線北上116.9公里及三灣地區台3線南下103.6公里、台3線南下105.5公里等路旁空地或水溝處，為熱門追焦地點且常有車友為耍帥入鏡，騎車會加速並壓低車身過彎，不但容易造成事故發生，更有危險駕車之虞。

▲▼苗栗警方18日起，在台3線上針對路邊追焦手開始進行勸導及取締動作。（圖／記者黃孟珍翻攝）

因此，警方18日起，將針對追焦手進行勸導、取締，單日共開出4張罰單，甚至有網友出示罰單，違規事由竟是拍照會阻礙交通，也讓網友覺得傻眼，紛紛表示「請警方示範，在水溝是如何影響交通？」「開這種單，鐵是上頭的意思」、「不要干涉他國內政」、「躲水溝不行，那警察躲騎樓就不會影響」…。

苗栗縣警察局也強調，為維護台3線周邊居民及用路人安全，將於週末或連續假日，在轄內各個熱門追焦地點執行巡邏、守望及測照等勤務，並取締車輛違規超速、未依規定改裝或變更車體等各項交通違規並呼籲重機及超跑駕駛人遵守交通規則，珍惜自己和他人生命，共同維護用路人安全。

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