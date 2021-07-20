育幼院童學習不中斷　青埔教育基金贈10部電腦挹注資源

▲張嘉郡表示，新冠肺炎疫情衝擊下，社福機構、弱勢團體社會捐助資源驟減，需要更多的企業、團體與個人關心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

線上教學已成為目前學生學習最重要的方式，青埔教育基金會董事長張嘉郡今(20)日帶著善心人士委託捐贈的10部筆記型電腦，連同基金會捐贈2套共62本書籍及1箱口罩給斗六一心育幼院，張嘉郡指出，此次捐贈筆電、書籍與口罩，希望育幼院院童在安全環境中學習不中斷，同時補充精神食糧，一起度過疫情難關。

青埔教育基金會董事長張嘉郡指出，六月中旬全國進入三級警戒、學校停課，學童必須線上學習，電腦等資訊設備對孩子學習成為必備的工具，但許多弱勢家庭、團體機構、偏鄉孩子面臨設備不足學習困境，善心人士特別委託她捐贈10部筆記型電腦助一心育幼院小朋友學習，基金會再購買2套《新人間革命》和一箱口罩捐贈給育幼院。

一心育幼院院長陳慶良、副院長陳淑美與院童感謝青埔教育基金會與董事長張嘉郡善舉，陳慶良表示，基金會送來小朋友非常需要的電腦與書籍，幫助院童在疫情期間能有更充足的設備學習，在暑假假期能夠讀好書解悶又充實心靈。

張嘉郡說，筆電讓院童線上學習不中斷，另新人間革命套書內容是敘述如何開展和平與個人自強的全球行動的故事，閱讀這套書可助培養無限的內在潛能，讓院童在暑假能夠閱讀好書，充實精神食糧。

張嘉郡表示，新冠肺炎疫情衝擊下，社福機構、弱勢團體社會捐助資源驟減，需要更多的企業、團體與個人關心，基金會盼透過電腦書籍捐贈抛磚引玉，吸引更多朋友關懷並挹注資源，助社福機構、弱勢團體度過疫情難關。

▲青埔教育基金會董事長張嘉郡今日帶著善心人士委託捐贈的10部筆記型電腦，連同基金會捐贈62本書及1箱口罩，給斗六一心育幼院。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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