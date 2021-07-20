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協助2萬份希望餐！　應曉薇：感謝台北企業家協會挺萬華　

▲▼ 應曉薇：「感謝台北企業家協會等拋磚引玉協助萬華2萬份希望餐」 。（圖／應曉薇辦公室提供）

▲台北市議員應曉薇在防疫期間到處奔走、關懷社會所需，並提出「萬華不會倒」贊助活動。（圖／翻攝自應曉薇祝您幸福臉書）

生活中心／綜合報導

全台疫情嚴峻惡化時，民眾喊出「同島一命」，大家一起面對疫情共度難關！但事實上，有些人同島卻不同命，經濟實力薄弱的基層百姓難以苦撐，瀕臨崩潰．萬華區議員應曉薇感謝台北企業家協會（EO Taipei）等拋磚引玉，協助萬華2萬份希望餐，以具體行動發揮正向力量。

疫情爆發2個多月來，百姓自律遵守政府二級、三級警戒，經濟條件好的人，可以享受著星級飯店外送到家服務；而經濟較弱勢的民眾卻在咬牙苦撐。台北企業家協會（EO Taipei）有感於疫情間藝人拼命籌資捐贈重要的醫療器材、愛心人士捐贈愛心便當等，希望能協助受傷慘重的年輕餐飲新創業者，度過這段連連虧損、入不敷出的黑暗期。

本次贊助活動「萬華不會倒」由萬華區議員應曉薇提案建議，台北企業家協會（EO Taipei）表示響應本提案的捐款只是一個「Angle found」，呼籲大家一起來深愛台灣、守護家園，期待更多善心人士的投入，擴大對社會正向光明的影響力。

▲▼ 應曉薇：「感謝台北企業家協會等拋磚引玉協助萬華2萬份希望餐」 。（圖／應曉薇辦公室提供）

▲應曉薇照顧萬華大小事，圖為日前吳宗憲協助應曉薇的萬華經濟弱勢免費領取快篩劑計畫，由連體嬰張忠義擔任受贈代表。（圖／應曉薇辦公室提供）

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