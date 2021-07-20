少年仔快來補腦！波麗士反兒少性剝削　上臉書按讚分享抽好禮

▲中興警分局在臉書粉專推出「觀看保護青少年、杜絕性剝削」影片抽好禮活動。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

有鑒於近年來青少年被害年齡逐年降低、「兒少性剝削」案件發生有升高趨勢，南投縣警察局指示各單位加強執行各項青少年犯罪預防宣導工作；中興警分局特別結合時下流行的臉書直播方式，在官方臉書粉絲專業舉辦有獎徵答活動，最大獎為全聯福利中心1000元禮券，以期提高「保護青少年、反兒少性剝削」之意識。

中興分局指出，宣導抽獎活動將自明（21）日9時至30日凌晨0時，在「南投縣政府警察局中興分局」臉書粉絲專頁舉辦，只要「按讚、分享」加「標註親友、輸入關鍵字」，就有機會獲得13組全聯福利中心禮券，最大獎1000元1名、500元2名、300元10名。

▲▼中興警分局在臉書粉專推出「觀看保護青少年、杜絕性剝削」影片抽好禮。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興分局宣導活動獎品還包括與名間鄉「柑宅仔福德宮」聯名製作的「平安香囊」，讓土地公和人民保母一起庇佑保護民眾平安健康，詳情請上粉絲專頁（https://www.facebook.com/luck61606022）參與活動。

中興分局長黃念生表示，心智尚未發展成熟的青少年接觸網路，如未獲得適當指導，常遭有心人接近、虛擬交往、甚至提供自己不雅影照等，造成一輩子身心靈之傷害，呼籲家長們平時多關心家中孩子，灌輸身體自主權及自我保護觀念。

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