大嬸為討生活不畏疫情下海接客　主動降價半小時1500元慘了

▲屏東警分局查獲何女涉嫌從事人與人連結 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

何姓女子為了生活，不畏疫情威脅，利用網路以個人工作室名義接客，屏東警分局整合網路情資，加入line帳號，進行查緝，17日晚趁客人剛與她連絡後出門逮人，她表示，因年紀已50歲，30分鐘收費1500元，訊後依違反社會秩序維護法移送裁處。

▲▼大同所副所長蔡建偉說明案情、查獲現場。

屏東警分局大同派出所員警執行網路巡邏時，於社群網站上發現業者向不特定人士公開廣告暗示可從事性交易行為服務，提供性交易內容及價格參照等文字。警方加入line帳號聯繫，循線於(17)日晚間18時許派員至該大樓查緝。

警方在現場蒐證時見一名陳姓男子自該某套房走出，形跡可疑，警方立即上前表明身分並詢問，陳男坦承於該套房與一女子從事人與人連結，警方隨即前往該交易地點，徵得房內許姓女子（50歲）同意後進入查看。現場查扣性交易物品等證物，另於垃圾桶內發現有使用之保險套。許女承認稍早已與尋芳客完成性交易，全案依違反社會秩序維護法裁處。

分局長劉清俊籲請民眾勿存有僥倖心態，於疫情期間對違反各項防疫規定者絕不留情，尤對局長李文章指示加強查緝不法色情應召業者，絕不容許色情於屏東蔓延，鑑此，屏警將持續全面清查汽車旅館、出租套房等易發生性交易之地點，加強查緝不法色情，避免成為防疫破口、危及民眾健康安全。

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