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英國「18歲以下」不進行大規模接種！　僅建議高風險族群施打疫苗

▲▼德國青少年接種新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國青少年接種新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國新冠疫苗接種率達到近70％，而政府在迎接19日全國大解封之際，更宣布在數據充足以前，不會對18歲以下孩童進行大規模接種，僅針對即將滿18歲的人，或是患有高風險疾病的青少年施打輝瑞（Pfizer/BioNTech）疫苗。

根據《衛報》和BBC報導，英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）僅建議患有嚴重神經功能障礙、唐氏症、罹癌、多重學習困難、有免疫抑制狀況，或和有免疫抑制狀況的家人同住之12至15歲孩童施打輝瑞疫苗，而16至17歲的高風險族群孩童，則可以依照現有規則接種。

除此之外，在三個月內即將滿18歲的人也可以接種，目的是讓這批在應屆畢業生中年紀最小的人，在升上大學或就業之前有充分保護。JCVI提到，在英國所有兒童和年輕人的染ˋ疫死亡率約在百萬分之二，「JCVI主要考慮的是，對兒童接種疫苗的好處，是否大於任何可能的風險。」

歐盟在5月批准12歲以上人群接種輝瑞疫苗後，法國、荷蘭和義大利已開始替兒童施打；德國則針對12歲以上患有潛在疾病的兒童接種。美國建議讓所有12歲以上兒童施打，更可能在冬天前替4歲以上孩童接種。香港則計畫向12歲以上孩童推廣疫苗，目的是讓他們盡速重返校園。

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