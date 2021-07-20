爽搭商務艙長官名單曝光　他酸：若非臨時取消恐怕還會加一個唐鳳

▲台灣東奧選手。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）



記者杜冠霖／台北報導

東京奧運中華代表團19日啟程，卻爆出選手搭經濟艙、官員搭商務艙的爭議，也引起外界熱議。對此，國民黨立委李德維20日指出，世界第一的戴資穎擠不上商務艙，商務艙坐的都是十足官大學問大的派頭，「如果不是臨時取消，恐怕還會加上一個唐鳳。」

根據時代力量立委王婉諭19日晚間公布東奧包機的商務艙搭乘名單，36人中包括團長林鴻道、總領隊蔡辰威、中華奧會秘書長李玉芳、體育署副組長兼副總領隊洪志昌、體育署組長兼顧問藍坤田、國家運動訓練中心執行長兼顧問李文彬等人都在列。

教練部分，則包含柔道隊教練劉文等、跆拳道隊總教練劉祖蔭、游泳隊總教練李澄峯、射擊隊教練郭孟熙、射擊隊教練田兆枝、划船隊教練謝茂松、網球隊教練詹元良、體操隊總教練林育信、體操隊教練翁士航、蔡恆政、舉重隊總教練林敬能、舉重隊教練黃達德﹑射箭隊總教練林政賢、射箭隊教練倪大智、劉展明、羽球隊總教練蔡佳欣、羽球隊教練賴建誠、樂勁、桌球隊總教練許榮展、桌球隊教練蔣澎龍、拳擊隊總教練柯文明、拳擊隊教練曾自強、劉宗泰。

另外，商務艙內還包括隊醫林瀛洲、林聖章、物理治療師趙遠宏、支援作團防疫協調官張煥禎、支援工作團醫師周文毅、支援作團醫師郭純恩、支援工作團團員兼國家運動訓練中心副執行長劉慶文等人。

對於朝野立委陸續開砲批評選手塞經濟艙、官員搭商務艙，李德維今天也在臉書發文表示，世界第一的羽球球后戴資穎擠不上商務艙，商務艙坐的都是奧會、協會、官員、教練們，「教練、防護員我認為合理，經常自掏腰包出錢出力，在奧運會上做為國家臉面的奧會主席也不為過，但教育部、體育署的官員們，在賽會中就是支援人力，擠下選手又是什麼道理？」

李德維表示，在去年行政院長蘇貞昌，教育部長潘文忠都曾在與立委詢答時承諾，奧運選手出賽會搭商務艙，蔡英文本人更在5年前，里約奧運前就開出支票，體育經費會逐年增加，讓選手、教練都搭商務艙。「結果蔡英文說白賊話，讓戴資穎坐經濟艙。」

除選手搭經濟艙外，選手也被發現住的是Google搜尋僅3星的旅館，對此，李德維指出，經濟艙曝光已經促使蔡英文、蘇貞昌、潘文忠道歉，「沒想到戴資穎作為世界球后，被安排下榻的飯店，竟然是一晚大約新台幣2000元的平價旅館！」

李德維表示，自己退萬步思考，平心而論蔡英文、蘇貞昌與潘文忠不會親手安排飛機座次、選旅館，與訂便當，甚至未必過目，「但你們若是真的有把選手待遇、立委要求、國家臉面當一回事，並且認真監管督促，基層官員怎麼會接連犯下這種錯誤？」

對於下榻飯店，戴資穎今早則在IG發文指出，「住在離場館近的地方，省去搭車時間，獲得更多休息時間，是非常好的事情。」

▼ 戴資穎發文。（圖／翻攝自戴資穎IG）



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