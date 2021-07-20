「其他選手被當韭菜？」她4點開砲：官員平常各種拗、得牌來沾光

▲戴資穎等選手搭乘經濟艙！（圖／翻攝戴資穎IG）



網搜小組／劉維榛報導

世界球后戴資穎因一句「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，以及坐經濟艙的畫面曝光後，引發全民怒火，事後連總統蔡英文與行政院長蘇貞昌都秒道歉。對此，PTT鄉民女神qn黃瓊慧替眾選手抱屈，直指是因為戴資穎拿過球后殊榮，才會被重視，「其他的選手都被當韭菜是不是？」

黃瓊慧在臉書痛批，「每一次重大的體育賽事，都是一面照妖鏡，照出台灣各種體育邪會的真面目」，她更無法接受，選手被安排搭經濟艙，而陪同的官員卻坐商務艙，4點質疑如下：

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1.如果不是戴資穎出來講話，誰會理？是不是因為她得過世界第一，才有人看重？其他的選手都被當韭菜是不是？真的很可悲。

2.到日本才3個小時而已，結果卻是不給選手搭商務艙，體育署是有多摳？

3.教育部長潘文忠曾於去年3月才承諾出國比賽的選手都會搭商務艙，而蘇貞昌就在一旁聽；我想知道為什麼如今變成官員搭商務艙、選手搭擠得要死的經濟艙？難道政府官員身體比較嬌弱、所以運動員要有同理心？

4.各項奧運比賽的選手，平常勤奮的練習下，身體的體態不等同於一般人；有的腿長有的肩膀寬，而經濟艙的位置小，坐起來不舒服更遑論獲得足夠的休息。你問問館長是不是願意搭經濟艙去日本、就知道選手們的感覺了吧？

▲選手搭經濟艙，而官員卻坐商務艙。（圖／記者湯興漢攝）



黃瓊慧越說越氣憤，並砲轟「平常各種拗、得牌來沾光，這就是舉辦體育賽事時政府官員的嘴臉」，假若哪天選手放棄台籍，選擇入他國參加比賽，讓黃瓊慧直言「真的不意外！因為這些官員們根本只是想來沾光，有幾個真心為了選手們著想？」

文章曝光後，一票網友們拳頭也硬了，「台灣的體育新聞總是令人失望」、「原本要坐頭等艙的，已經相忍為國搭商務艙了，別再罵了好嗎？」「真的很欠噴」、「這就是我要的體改，讚讚」、「看了超生氣的 代表我國選手被國家這樣安排」。