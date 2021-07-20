官員高高在上不和東奧國手一起坐　學者酸「好可憐擠在商務艙」

▲施正鋒認為，長官教練應該要和運動員坐一起，而不是有種高高在上的感覺。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

世界球后戴資穎和其他國手搭「經濟艙」前往日本備賽，各界炸鍋，政府為此幾乎道歉了一輪，不過，輿論至今沒消停，東華大學教授施正鋒受訪表示，「相當不妥」，這些運動員都像自己的孩子，長官和教練身為學長姐，不該如此高高在上，直說那些坐商務艙的人「好可憐」。

我國東奧選手19日從松山機場搭包機前往日本，戴資穎在IG上發限動，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，接著事情連環爆，原來所有選手全坐經濟艙，但長官包括中華奧會主席林鴻道、體育署副署長洪志昌等人和教練，都出現在在商務艙，掀起各界一面倒抨擊。

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施正鋒對此直言「相當不妥」，一般來說不曉得是真的，還是公務人員因「分級」緣故，搭飛機才會有「不一樣」，假設以可以升等或是能坐上商務艙，其實「要婉拒」，然後和運動人員坐在一起，替他們加油打氣，不然高高在上，到時得了金銀牌，回來見見總統，且這還只是事先，不是事後。

施正鋒舉例，就像自己跟家人出國一樣，如果自己坐商務艙，讓小孩去經濟艙，完全說不過去。施正鋒認為，對於事前就知道會搭商務艙，都可以說不要，不然就是也幫選手爭取升等，想辦法陪大家，官員基本上都是學長、學姊，不應該這樣對待替國家爭光的運動員。

另外，政府開記者會稱是為了防疫才搭經濟艙，並強調回程都會搭商務艙，施正鋒不以為然說，「這有點亡羊補牢，如果是這樣為了安全，這些官員怎麼會這麼可憐，冒著生命危險去擠商務艙，好可憐，講成這樣。」

▲台灣國手參加東奧去程搭經濟艙，各界炸鍋讓教育部、體育署出面道歉。（圖／翻攝自教育部直播）



曾是奧運國手、教練的台師大競技系主任李佳融說，確實這次事情「行政上有點小插曲」，但不認為是這趟最重要的一個問題，在疫情下，所有選手能平安抵達且都是陰性才是重點，且過去有選手於心不忍，平常協助他們的教練為何要坐經濟艙，自己卻坐商務艙，是很內疚的。不過，李佳融提到，有選手人高馬大、手長腳長坐經濟艙不是很舒服，這種情況「確實要特別處理」。