府發言人認：飛機安排錯了！　運動員不是高級臨時工

▲台灣東奧選手。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣代表團選手參加東京奧運搭乘經濟艙引發爭議，總統蔡英文也出面致歉「實在不夠貼心我非常遺憾」。對此，總統府發言人Kolas Yotaka表示，運動員不是高級臨時勞力工，他們是國家品牌，「今天我們都必須承認飛機的安排錯了。」

Kolas說，相信在選手的心中，重點當然不是坐不坐「商務艙」，或今晚睡幾星級的飯店，而是面對自己在台灣選擇擔任「運動員」這種職業，長年以重複且高強度的身體、心智訓練、以行銷國家品牌而存在的職業，到底能不能換來社會的尊重。

Kolas指出，天出發的任何一位國手，都代表台灣，很有可能在接下來幾天登上國際舞台，讓國際處境艱難的台灣，又可以站出去一次。運動員跟外交官、代表國家出訪的國會議員、或出席國際談判的政府代表一樣尊貴。政府唯一處置的措施，就是小心呵護一切，營造選手奪牌的條件。運動員不是高級臨時勞力工，他們是國家品牌。

Kolas也說，優秀的運動員可遇不可求，都是嬌貴的藝術品，是國家珍貴的資產。有別人沒有的天生肌力、爆發力、協調感，再加上後天願意接受高強度的科學訓練，有機會在奧運奪牌，都是萬中選一。但這一行職業生命短促，且後續出路未知。

Kolas強調，若從入行的這一刻就不被理解，誰還願意為這個行業（國家）付出？這是我們的體育機關必須好好思考「商務艙」以外的問題。

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