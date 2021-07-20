搭經濟艙惹議！網洗版求照顧東奧國手　謝長廷：回程應都坐商務艙

▲中華東奧射擊代表團團 。（圖／國訓中心提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

羽球球后戴資穎參加東京奧運，但一則搭乘經濟艙的PO文引發爭議，許多國人才知道原來我國選手出國比賽都是搭乘經濟艙，因此相當不滿。駐日代表謝長廷臉書湧入上百則留言位選手打抱不平，謝長廷也在留言區回覆網友，回程會做商務艙。

謝長廷昨到機場迎接東京奧運中華代表隊，並在臉書表示，代表處特別為他們準備簡餐，並支援翻譯，入住等相關手續，「希望選手早點休息，保持體力，在比賽場上有好的表現！」

不少網友留言，「謝謝大使和駐日工作人員，選手就拜託你們多多照顧，大家辛苦了。」、「大使您非常用心去迎接我們的國乎。台灣加油」。另外也有網友不滿表示，「大使，球后做經濟艙、一些官員做商務艙、這樣對嗎？」謝長廷回應，「總統、院長都道歉了，當然不對」。

還有網友說，「拜託謝長廷外交官，能不能夠幫忙居中協調，讓選手回台坐商務艙！他們是去為台灣爭光、為台灣賣命的！然後請讓那些體育署的人通通去坐經濟艙，貨艙也可以！」謝長廷親自回覆，「回程應該都會坐商務艙」、「大家為他們加油」。

由於疫情關係，本次在國內的選手和教練團，都採取統一包機方式、乘坐經濟艙前往日本東京，因此不像過去的幾屆奧運，選手可以自由選擇航班或是搭乘個人贊助的航空公司或選擇機位前往。

這也讓過去一直搭習慣贊助的航空公司、出征世界各地的戴資穎有些不習慣，在IG動態寫下，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」台灣前往日本東京航班時間約2小時左右，幸好不是長途飛行，期待選手健康出征、平安凱旋。

▼網友洗版謝長廷臉書，拜託照顧東奧國手。（圖／翻攝謝長廷臉書）



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