爆東奧選手預算編商務艙等級！　學者怒疑：經費都編到哪去了？

▲有學者直言，黃金計畫的選手都有特別編列預算，但現在卻全部擠經濟艙，不禁懷疑經費到哪裡了。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

奧運中華代表團19日赴日備賽，選手們擠經濟艙事件，引發不少台灣民眾討論，結果羽球球后戴資穎抵達日本後po出飯店照片，再度引發網友心疼，嘆政府為何如此對待國手？對此，不少參與過國際賽事的學者都指出，看到這樣的畫面確實很心寒，直言「他們都是黃金計畫的選手，怎會這樣安排？」

戴資穎一句「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，揭露出奧運選手被安排擠在經濟艙，此事讓總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都認錯道歉，結果她抵達日本後po出飯店照片又讓網友們心疼不已。

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一名曾是體育署官員表示，若是他來安排，就算現在有防疫考量，他還是會把「黃金計畫」的選手安排在商務艙，這些選手都是奪牌希望很高的選手，本來就應該要讓他們有好的體力、讓他們住得舒服。

他也透露，這些黃金計畫的選手，政府給他們編的預算就已經是商務艙等級的經費，現在擠在經濟艙、又住在三星級飯店，不禁令人懷疑經費都編到哪去了？

台灣藝術大學廣播電視系教授賴祥蔚也說，此次事件要與過往相比，若是過往同等級選手也是用同等級待遇，那就無可厚非，但如果與這次有差別，教育部應盡快公布為何有這樣的差別待遇？

賴祥蔚直言，台灣民眾這次會有這樣的反應，也是因為上到總統，下到署長都曾承諾會坐商務艙等安排，後續因疫情有更改的必要也不是不能更改，但是為什麼不能跟選手事前溝通？溝通出了什麼問題？他也認為，若這些安排確實有疏失，該懲處就該懲處，不用等到比賽結束，若影響到選手心情，誰該負責？教育部應該快點說明。