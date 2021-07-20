蔡英文承諾跳票！　他抓包：商務艙根本不在體育署規劃

▲蔡英文。（資料照／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

羽球球后戴資穎參加東京奧運，但卻被安排搭乘經濟艙引發爭議，體育署則解釋因為要隔間坐，保護選手安全。不過，資深媒體人黃暐瀚20日表示，就算這36個商務艙的位子，通通換成選手來坐好了，一樣會有選手跟教練，坐不到商務艙，講白了，總統的「商務艙」承諾，根本就不在體育署規劃裡。

黃暐瀚今天在臉書指出，5年前蔡總統在左訓中心，霸氣發言：「未來選手、教練出國比賽都是以商務艙為原則」！五年後，台灣的奧運代表隊出發，包括世界排名第一的羽球球后戴資穎在內的選手，通通坐在「經濟艙」。

黃暐瀚表示，蔡總統5年前說的，只是「原則」，但說出口的話，做不到時候，是不是該先說明，取得諒解，避免誤會？而戴資穎是上飛機才知道（拿到機票時），自己坐的，是經濟艙。戴資穎的爸爸接受媒體訪問時，不捨的說，早知道這樣，他們可以自己安排，說好是商務艙的，不知道為什麼變卦？

黃暐瀚說，這次包機人員一共134位，光是選手就超過60位，但商務艙的座位，只有36位，還沒出發，已經注定總統的承諾會跳票，36位商務艙人員名單，教練23位，醫療人員6位，隊職員和領隊工作人員7位，沒有一位，是要上場比賽的選手。

對於選手無法坐商務艙，黃暐瀚認為，不是無法讓「每位選手」都坐到商務艙，而是「沒有選手」坐在商務艙。就算這36個位子，通通換成選手來坐好了，以人數來算，一樣還是會有選手跟教練，坐不到商務艙，總統的承諾，一樣會跳票。

黃暐瀚直言，總統的「商務艙」承諾，根本就不在體育署原本的規劃裡面，甚至還想出了：「經濟艙座位比較多，大家可以隔開坐，讓選手坐經濟艙，其實是保護他們的安全」，這樣的瞎話來解釋。

黃暐瀚批評，「說到，做不到，是目前政府最大的問題」；他提到6月11日，蔡總統也曾說，國產疫苗會用最嚴格的國際標準檢驗，不會隨便通過EUA，那現在高端通過EUA（緊急授權）了，用的是最嚴格的國際標準嗎？再說一次，「說到，卻做不到」，是目前政府最大的問題。

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