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「羞辱一個不夠？」網再點名1球后　翻出陰謀論：被故意擋路

▲戴資穎等選手搭乘經濟艙飛往日本備戰。（圖／翻攝戴資穎IG）

▲戴資穎曝光2張選手待遇照，網友全炸鍋。（圖／翻攝戴資穎IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

迎戰東京奧運，中華代表團昨（19）日搭機赴日，隨著「世界球后」戴資穎2張選手待遇照曝光後，引爆各界抨擊。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，除了戴資穎的「經濟艙+三星飯店」，也點名網球女雙球后謝淑薇，先前就因莫名的「門檻問題」與東奧無緣，不禁問卦「羞辱一個球后不夠，要兩個？」

這位網友文中表示，「謝淑薇不能代表台灣參加奧運，戴資穎只能經濟加三星飯店，看好了世界？」讓其他人也為選手們抱不平，「小戴以後不要再參加國家隊了」、「溫網球后謝淑薇好像連經濟艙都沒得坐」、「真的是氣到……這是要去拚金牌的選手耶！」

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甚至有網友直呼，「我超支持有能力的運動選手轉入其他國籍，在賽場上把台灣垃圾體壇訓練出來的選手打爆」、「自己去玩，吃住的都屌打國手」、「我自助吃住得比國手好。」

謝淑薇繼2013溫網、2014法網，以及2019年溫網女雙封后之後，2021溫網拿下生涯的第4座大滿貫冠軍，過去3度打進溫網女雙決賽都獲勝，且3次都跟不同選手搭配，並寫下決賽勝率百分百的紀錄。不過，謝淑薇卻因不符合東奧參賽資格，無法參賽東京奧運。

▲▼ 溫網，謝淑薇 。（圖／路透）

▲鄉民點名網球女雙球后謝淑薇，「拿冠軍不能打奧運」太荒謬。（圖／路透）

目前謝淑薇在女雙排名世界第5，是我國女單、女雙選手中排名最高，但因為過去4年沒有代表台灣參加聯邦盃，且去年3月於杜拜舉行的聯邦盃亞洲／大洋洲區第1級賽事中，第一場與印尼比賽沒被教練派上場，也因此不符合東京奧運。

但律師詹晉鑒認為事情並不單純，在臉書發文指出：「根據奧會參賽資格規定，如果2020年謝淑薇有出戰對印尼的聯邦杯，那麼至少有參賽1次，雖然尚未達出賽2次的標準，但權責單位『網協』，應該是可以行使自由裁量，讓有參加過奧運會的謝淑薇報名奧運。」

也就是說，謝淑薇進軍東京奧運的基本門檻必須連過兩關：第1、2020年要打聯邦杯，取得1次參賽標準；第2、由網協經裁量後幫謝淑薇報名。可是，網協卻沒讓謝淑薇參賽聯邦杯，甚至還省了動用裁量的權利。他強烈懷疑，謝淑薇應該是在網協與中華隊總教練的「刻意安排」下，失去了參加奧運的資格。

另外，批踢踢Tennis版網友DREW則在查證過聯邦盃網站後，提出陰謀論，「今年確實奧運參賽者裡面，有兩個選手並沒有達到『4年間必須參加2次聯邦盃』的標準，一個是Elena Rybakina、只打過一次FC；一個是Paula Badosa、她更是一次都沒打過，但這兩位今年都各自為哈薩克與西班牙參加奧運。」質疑如果一樣標準的話，為何不讓淑薇豁免。

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