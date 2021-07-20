快訊／東奧選手搭經濟艙　蘇貞昌：相關人員將懲處

政治中心／台北報導

台灣代表團選手參加東京奧運搭乘經濟艙引發爭議，總統蔡英文、副總統賴清德出面致歉。對此，行政院長蘇貞昌20日對外受訪表示，相關人員將懲處。

▲行政院長蘇貞昌替奧運選手送機。（圖／行政院提供）



蘇貞昌表示，（選手）該坐商務艙就商務艙，最不該的是官員不應坐商務艙，「我非常痛心，誠摯向選手說這樣安排不對，這樣很對不起，是我們不會安排」，相關官員要負的責任，該追究責任，對相關官員都會查究。

蘇貞昌說，自蔡英文上任以來，為讓台灣體育選手環境更好，用盡心力，編了60多億，整建左營訓練中心，為東奧客製化，為選手服務，教練、陪練員都做好安排。

對於搭乘商務艙爭議，蘇貞昌也說，原本一切美好，但為了要配合相關規定，有任何人確診，選手就不能參賽，所以就排在比較寬敞的地方，雖然立意良善，但也應該跟選手好好說明，取得諒解同意，「該坐商務艙就坐商務艙，最不該的是官員不應坐商務艙，我非常痛心，誠摯向選手說這樣安排不對，這樣很對不起不會安排，相關官員，要負責任。」

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