澎湖領先全國帶動庶民經濟　府會決議普發一千元振興消費禮金

▲▼全國唯二通過「有條件內用」的餐廳在澎湖。（圖／澎湖縣府提供）

記者吳奕靖／澎湖報導

三級管制歷經快2個月，澎湖縣議會議長劉陳昭玲邀請立委楊曜與縣長賴峰偉到議會，議長表示年底之前疫情進入趨緩階段，是否可能比照去年方式，普發澎湖縣民振興消費禮金一千元，擴大地方內需與活絡地方經濟注入強心劑。

有關年底前下一階段振興經濟預案的探討，議長劉陳昭玲表示，今年疫情升溫和三級警戒時間拉長造成澎湖縣各行各業蕭條景象與鄉親生活困頓情形。特別是今年油價已連十漲，疫情期間，民眾每天提心吊膽，生活已艱困，還要面對民生用品物價上漲，實在苦不堪言。





▲澎湖餐飲業微解封。（圖／記者吳奕靖翻攝）

所以她個人提議比照去年發放振興消費禮金，每人普發一千元，彰顯地方政府對照顧鄉親之善意與誠意。尤其疫情平息後，關係到鄉親身家安全與避免陷入生活困境，沒有人能置身事外。縣長賴峰偉也肯定普發每位縣民振興消費禮金一千元這個想法，讓地方鄉親持之消費使用，深信這是擴大地方內需與振興澎湖地方總體經濟的最好選項，並表達年底前下一階段的振興經濟方案，縣府一定會全力以赴，妥為因應。



劉陳昭玲期待未來一旦疫情緩解平息後，年底之前下一階段刺激地方活絡方案，請縣府要立即啟動相關配套措施，普發每位縣民一千元振興消費禮金，做為基本生活補助，好讓大家有更多的保障，進而迅速帶動地區整體經濟發展。

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

不打不會那麼快死掉！高雄男打莫德納猝死 妻曝：老公允杯要剖解

快訊／高雄男打莫德納後8小時猝死家中 解剖相驗結果出爐

高雄氣爆疑夫拉妻陪葬！瓦斯桶「火力全開」 鄰曝：兩人常吵架

深夜2巨響成火球！高雄夫妻成焦屍「臥室驚見瓦斯桶」 里長曝近況

夫妻找網紅美景鬼打牆！誤闖「壽山百慕達」 救援老司機也怕怕

快訊／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事 機車騎士送醫

地下饒舌冠軍歌手涉未成年性交易 「口罩拉下巴」意外曝通緝身分

男網友「指交」紅腫痛爆！自曝染性病？ 泌尿女醫打臉：不可能

人人都可變萬磁王？「AZ手臂」也出現 物理名師曝2關鍵