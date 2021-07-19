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微解封首個周末　東港黑鮪魚宅配詢問度大增

▲東港黑鮪魚 。（圖／東港區漁會提供，以下同）

▲東港黑鮪魚 。（圖／東港區漁會提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

14日疫情微解封首個周末，東港魚市場低迷買氣也逐漸回溫，著名的華僑觀光魚市場配合做好防疫措施，生意比三級警戒時回溫約三成左右，由於今年東港黑鮪魚盛產，捕釣到4373尾，創13年新高，量大價格比去年還優惠，費者詢問宅配黑鮪魚大增；漁會總幹事鄭鈺宸表示，今年黑鮪魚汛於6月底結束，漁會管理「黑鮪魚專賣區」計15家承銷商電話現仍提供宅配服務，消費者可至漁會官網首頁自行查詢洽購。

▲東港黑鮪魚 。（圖／東港區漁會提供，以下同）

▲東港黑鮪魚 。（圖／東港區漁會提供，以下同）

據東港魚市場統計，今年到目前為止黑鮪魚已捕獲4373尾，創下自民國97年起近十三年來新高，累計批發均價730~250元，與去年同期相比多出1463尾，而受到疫情三級警戒影響，批發平均價減少17%左右，幸仰賴國內水產業者低溫保鮮技術成熟，加上黑鮪魚原本就有總量管制，市場品質口碑好，在零售市場即使部分有優惠促銷價格，但仍屬正常市場行情。鄭總幹事特別澄清表示，並無近二日來媒體報導價格大崩盤每公斤2000元狂跌到140元情事。

鄭總幹事說，黑鮪魚的行情，是依生產季期前、中、後期各別累計平均價，並非如媒體僅取魚汛期「單日平均價」，如此數據會失準影響客觀性，易造成消費者誤解，而批發價、零售價原本就不同，批發價是整尾魚的平均價格，零售價則會依不同的分切部位、肉質高低，加上冷凍倉儲人事管銷等費用定價；魚貨承銷商批發購入整尾以公斤計價的黑鮪，會依腹部、背肉、尾肉、頭、下巴等不同部位分切保鮮販售，而若起鈎活魚肉質好、油脂多的價格會高些，到了消費端小型零售市場再以台斤兩計價。

微解封後許多消費者有宅配黑鮪魚肉選購需求，因黑鮪魚屬於高級魚貨，當然價格不菲，購買時應多訪價、詢價才不致吃虧，大致上分切部位，依價格高低分為黑鮪下巴肉(金三角)、上腹肉、中腹肉、下腹肉、皮油肉、背肉(刺身)，可直接和今年漁會輔導品質安全有保障的「黑鮪魚專賣區」15家魚貨承銷商訂購宅配。

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