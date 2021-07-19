遭指南投疫苗施打率全國墊底　林明溱嗆：讓中央沒面子才被修理　

▲南投縣長林明溱19日在縣議會總質詢時表示，南投縣遭公布疫苗施打率墊底，是遭中央修理。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

南投縣政府日前被公布疫苗施打率墊底，縣長林明溱19日在縣議會總質詢答詢時表示，是因他個人開了第一槍訴求地方自購疫苗，讓買不到、買不夠疫苗的中央沒面子，才首當其衝遭中央修理，林明溱說，希望中央針對他就好，不要為了帶風向，抹殺南投第一線醫護人員的努力。

林明溱說，抗疫是攸關全民人命的大計，本來就應捨棄意識形態，中央地方合作儘快採購到最好且足夠的疫苗。結果，中央在南投縣率先提出採購唯一18歲以下能安全接種的輝瑞BNT疫苗時，卻因怕中央買不到，而被地方先買到失了面子，至今仍卡關。相對於台積電、鴻海順利買到疫苗，南投等地方政府唯一不一樣的地方就是沒有「中央專案核准」，這就很清楚包括以後的台北市政府及南投等地方政府採購疫苗會卡關的真正問題所在。

縣議員游宏達於總質詢時提問，為何明明是中央疫苗給得不夠給得慢，結果演成南投疫苗全台打得最慢的話題，林明溱指出，撥配到南投縣府執行施打的約10萬劑疫苗，將在22日達到接近百分之百的使用率，試問，這樣的速度是比任何一個縣市慢多少？

林明溱表示，南投絕大部分的65、66歲縣民還是沒有疫苗打，因為中央自始自終就只給南投縣65歲以上長輩總人數的3成疫苗，沒有足夠的疫苗，那麼多排不到的65、66歲的縣民，因為打不到的焦慮，難道應該由全體第一線全心齊力施打疫苗的醫護人員來承擔「疫苗打太慢」的刻意打擊嗎？他全力贊成台北市政府採購疫苗，但最後能不能買得到，全看中央要顧面子還是顧人命而定！

▲▼林明溱指出，撥配到南投縣府的約10萬劑疫苗，將在22日達到接近百分之百的使用率，但大多數65、66歲的縣民還是沒有疫苗打。（圖／資料照）

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