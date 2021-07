【英語多益通】疫苗開放混打？英文怎麼說？

▲ 新冠疫苗注射。(圖/達志影像/美聯社)

文/徐碧霞Valerie

最新Delta變種病毒造成全球似乎有疫情再起的跡象,雖然許多國家的人民至少已施打一劑疫苗,但隨著疫苗供應量不穩定和無法預測的狀況,以及愈來愈多細究不同疫苗對於Delta變種病毒保護力的討論,各國專家也開始討論疫苗混打的安全性和有效性。

雖然各國對疫苗混打(mixing vaccines)的態度不盡相同,但隨著國內不同疫苗的到貨情況和庫存量等因素,混打爭議仍持續延燒。本次藉由疫苗mix and match approach的新聞來認識多益測驗相關英文。

mix and match 混打、booster shot 追加劑

“The World Health Organization's chief scientist has advised individuals against mixing and matching COVID-19 vaccines from different manufacturers, saying such decisions should be left to public health authorities. ” (Reuters, 7/13/2021)

(WHO首席科學家Swaminathan建議個人不要混打不同廠牌的疫苗,她認為混打的決定應該留給公衛專家。)

疫苗「混打」除了用動詞mix (v),也可用mix and match來形容,但其實這個詞是來自時尚界的專用詞「混搭」,因為mix and match正好是混和、搭配的意思,因此也可用作不同廠牌疫苗的「混打」。

針對疫苗增加劑量( booster shots )的討論,Soumya Swaminathan則認為:

"It will be a chaotic situation in countries if citizens start deciding when and who will be taking a second, a third and a fourth dose ."(Reuters, 7/13/2021)

(如果人民開始自己決定何時或誰應該打第二、第三甚至第四劑,如此國家將會陷入混亂的狀況。)

一劑疫苗可以用dose (n),名詞「劑量」即為dosage,任何市售藥品的外包裝都會有註明這項資訊,而用藥過量則是overdose (v, n)。而打了一劑疫苗後就有一定的保護力,而之後打的每一劑都有強化和加強效能,所以第二、第三劑也可稱作為booster shot(追加劑)。boost當動詞有「加強、增強」的意思,常見的搭配詞有boost the economy(刺激經濟)、boost sales(刺激銷售)、boost metabolism(加強新陳代謝)、boost immune system(加強免疫系統)、boost confidence(增強自信)。

The government plans to cut the interest rate further in order to boost the economy.

(政府計畫更進一步降低利率來刺激經濟。)

The doctor said that mixing different doses from different kinds of medicine might lead to lethal consequences.

(醫生說混用不同藥的劑量有可能導致致命的結果。)

疫苗混打仍在研究中,每個國家對此規範也秉持不同態度,因此遵從政府和專家的規範也很重要。英文「建議」可以使用suggest、recommend或advise,需要注意這些單字後面的動詞形式要如何使用,譬如advise (v):advise + Ving/advise + someone + to V。

The passengers were advised waiting in the departure lounge for further announcement about the plane status.

(建議乘客在候機室等待有關航班狀態的進一步通知。)

Our manager advised us not to make any decision about the project without his permission.

(關於這個案子,我們經理建議我們沒有他的允許別做任何決定。)

注意這裡的否定字not要加在動詞advise的後面而不是前面,加在後面否定的是後面動詞(建議不要做決定),如果not在前面就是否定動詞advise(沒有建議)。

目前英國和德國的臨床試驗似乎都顯示施打第一劑AZ疫苗的9~12周後接種第二劑mRNA疫苗,能誘導更高的抗體效價和中和抗體,因此德國對於疫苗混打持正面態度。

immune system 免疫系統

German Chancellor Angela Merkel helped pave the way for mixed vaccine use when she received the Moderna shot in June as her second dose following a first dose of the AstraZeneca vaccine. STIKO said that "current study results" show that the immune response generated after a mixed dose vaccination "is clearly superior." (CNN, 7/2/21)

(德國總理梅克爾在接種第一劑AZ疫苗後,於六月時接種第二劑莫德納疫苗,為疫苗混打鋪了路。 STIKO(德國疫苗接種委員會)說目前研究結果顯示混打後所產生的免疫反應明顯地更優越。)

pave the way解釋為「鋪路」,pave (v)「鋪(路面)」,所以「人行道」可以用pavement來形容,美式用法則為sidewalk (n)。「產生」可用generate、produce、yield來表示。

immune (adj)「免疫的」除了接名詞,如immune system(免疫系統)、immune response (免疫反應),也常用be immune to something「對某事物免疫」。除此之外,immune (adj) 也有「豁免的、免除的」意思,如「外交豁免權」就是diplomatic immunity。

Most people who have had chickenpox will become immune to it for the rest of their lives.

(大多數人曾得過水痘,之後都將對它免疫。)

To achieve herd immunity , approximately 60-70% of the population should be vaccinated or exposed to the virus.

(要達到群體免疫,大約60~70%的人口需要有接種疫苗或被病毒感染過。)

有些專家認為疫苗混打似乎是全球疫苗供應問題下的一個權宜之計,WHO首席科學家也提醒對此方式需要謹慎小心。台大醫院目前也在進行AZ + Moderna 的混打試驗,看來mix and match approach的爭議還會繼續延燒。

【多益模擬試題】

1. The outdoor advertising campaign launched last month _______ our profits by 5%.

(A) to boost

(B) boost

(C) boosting

(D) boosted

2. You should carefully follow your physician’s _______ on the dosage of your medication.

(A) advise

(B) advertise

(C) advice

(D) advisory

解析:

1. 正解(D)。本題是時態題,空格為句子的主要動詞,(A)和(C)不是主要動詞的型態,只有(B)和(D)是。因為這個活動已經舉行過了,所以要選(D)過去式。語意為「上個月展開的戶外廣告活動讓我們的利潤增加5%。」

2. 正解(C)。語意為「你需要遵從醫師建議的劑量服用你的藥。」本題是單字詞性和字義題,空格處要選擇名詞,(A) advise的名詞是(C) advice,而(D) advisory在此當作形容詞,有「顧問的、諮詢的」意思;當名詞時則解釋為「公告、警告」。

