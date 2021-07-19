英國解封後　單日確診恐飆至20萬！2關鍵失守可能回歸封鎖

▲英國19日起取消戴口罩、保持社交距離等防疫措施。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

英國19日全面解封，約有半數英國人民已完全接種新冠疫苗。然而專家推測，英國國民保健服務（NHS）體系可能再一次陷入崩潰，因為未來單日新增10萬例、1000人住院接受治療幾乎是必然發生的狀況，甚至有可能單日增加20萬例，如今解封到底是永久還是暫時性政策，全都取決於社會大眾採取的防疫措施及疫苗接種率。

衛報報導，英國19日起取消戴口罩、保持社交距離等防疫措施，但如今Delta變異株仍在蔓延當中，導致境內確診數飆升，住院人數也增加。

倫敦帝國學院傳染病專家佛格森（Neil Ferguson）受訪時表示，在解封措施上路後，未來每日新增10萬例確診、1000人住院的狀況幾乎是無可避免，甚至有可能每天有20萬人染疫、2000人住院。

佛格森進一步說明，單日超過2000人住院的情況就像是去年聖誕節前一周那樣，儘管如今住院者的病情可能不會那麼嚴重、死亡的可能性也較低，但若病例數太大量，仍會給醫療體系帶來極大負擔。

科學家表示，如今的解封政策到底是永久還是暫時性，全都取決於社會大眾採取的防疫措施及疫苗接種率。部分人士強烈反對19日的解封措施，認定這是政府任由年輕人染疫來達到群體免疫的目標。他們認為，這將讓更多人遭受長期新冠後遺症折磨，增加變異毒株在免疫逃避的新一波風險。

儘管施打新冠疫苗削弱染疫住院率及死亡率，但把「用數據看世界」（Our World In Data）統計翻開，英國仍是全球單日新增確診數最高的國家之一，在連續7天的每日平均染疫數，英國僅次於印尼與巴西。

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