17天114醫殉職！印尼95%醫護已接種病歿數還在升　政府急打加強劑

▲印尼新冠疫情大爆發，不少醫護人員也因此殉職，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

印尼醫生協會（IDI）宣布，Delta變種病毒在印尼境內肆虐，導致全國的新冠確診病例數激增，也讓不少在前線奮戰的醫護人員染疫而死。協會統計數據顯示，單只7月上半月，印尼就有114名醫生在感染新冠肺炎後病歿，這樣的現象恐將加劇醫療系統的負擔。

據路透社報導，IDI官員最近在一場線上新聞發布會上指出，印尼在疫情爆發後，共有545名醫生染疫而死，單只7月1日至17日間，死於新冠肺炎的醫生就有114人，佔疫情爆發以來死於新冠的醫生總數的20%，也成為該國同一時間失去最多醫生的一次。

IDI高級官員馬赫沙（Mahesa Paranadipa）表示，此數據只統計了經由官方通報的數字，IDI懷疑，民間可能還有不少未被通報的案例，因此擔心數字可能更高，而且醫療系統可能會瀕臨崩潰。儘管印尼已有95%的醫護接種了科興疫苗，但醫生的死亡率仍在增加，導致政府不得不為醫護多打1劑莫德納疫苗加強防護。

路透社數據顯示，印尼受Delta變種病毒影響，近幾日通報的新增確診病例都居全球之冠，死亡人數也僅次於巴西，疫情相當嚴重。該國19日通報了4萬4721宗新增病例，衛生專家認為，印尼已取代印度，成為全球新的疫情熱區。

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