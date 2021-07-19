「趕快再多訂莫德納」原因曝　醫：為明年第三劑做準備

▲醫護人員幫民眾施打莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

萬芳醫院精神科醫師潘建志表示，Delta印度變種已成為世界主要病毒株（53%），英國變種正快速減少，只占25%。他提出4點建議，包括趕快再多訂一點中國不可能干涉的美國莫德納疫苗，為明年第三劑做準備。

潘建志近日在「BillyPan 潘建志醫師」臉書說，7月8日的《自然》（Nature）刊登Delta變種中和抗體研究，法國學者測試接種第1劑輝瑞/BNT或AZ疫苗者的血液，幾乎無法抑制Delta變種；接受第2劑疫苗數周後，95%的人出現了中和Delta變種的抗體反應，但抗體滴度比Alpha低3至5倍。

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潘建志說，這實驗數據和流行病學統計一致，他寫過以色列接種2劑輝瑞/BNT保護力剩64%，Delta病毒要打兩針才勉強能防一下；也有別的研究，說打兩針對Delta防護力就不錯了。

▲▼潘建志建議多買莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）



潘建志指出，他認為以色列的數字比較準，因為他們打的數目大，開始打的時間早，疫苗防護力不是永久的，就算打完兩針，血液抗體昇到最高，再來就慢慢下降了；人體另外有T細胞長期免疫記憶，但看來對Delta變種效果不是很好，第3劑加強針，應該跑不掉。

潘建志表示，Nature的文章認為，Delta傳播力這麼強，和它的免疫逃脫有關，大人們打的疫苗不夠多，不能打疫苗的小朋友就很危險，面對新局面，他提出四點建議：

1、邊境要守住，擋住Delta，3加11不能再出現，不能給秘魯阿嬤有機會倒垃圾聊天。而第一線機場航空檢疫醫護人員，要打兩針。

2、民眾更快打完第1劑，才能早點打到第2劑。

3、趕快再多訂一點中國不可能干涉的美國莫德納，為明年第三劑做準備。

4、國產疫苗EUA免疫橋接實驗，測定中和抗體，要使用V4.0版本的Delta病毒株。V1.0版本的武漢原始株已經找不到了，明朝的劍是沒辦法斬清朝的官的。