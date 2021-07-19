10天開房連結6次扯「路過洗澡」　台中家教男恐怖足跡黑數曝

記者游瓊華／台中報導

實在太可惡！台中一名30歲家教男確診為案15386，但疫調過程「語焉不詳」，市府原本認為家教男經警政協尋查出後都承認足跡，因此傾向不罰。但後來發現家教男謊話連篇，在台中10天與人連開6次房竟聲稱「自己去旅館洗澡」並無與人同行，與事實不符，市府忍無可忍，才會在48小時過後逆轉重罰家教男！

▲10天開過6次房，台中家教男發病前逛遍雙北9地區。（圖／市府提供）



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市府目前掌握到家教男在6月底曾前往到雙北歡樂遊，足跡遍及萬華、中正、中山、松山、北投、大同、信義、板橋、中和等雙北多個行政區，7月2日回台中後，到7月11日總計10天內連住5家旅館、開房6次。目前已跨縣市合作擴大匡列接觸者，總計64人，1人確診（即為搬家男案15428），59人採檢陰性，另外4人採檢結果下午3時公布。不過家教男對於疫調滿口謊言，其間暗藏的足跡與疫調恐暗藏很多黑數。

台中市衛生局長曾梓展昨（18）日下午在記者會上表示，家教男於7月12日確診，因其CT值29.1、傳染性已微弱，因此市府主動送驗血清，由血清抗體陽性判斷感染源為兩週前的北部活動史，然而個案疫調過程中卻隱匿不實，造成疫調困難，研議開罰家教男，昨晚8時市府宣布依照《傳染病防治法》開罰家教男30萬元。

曾梓展強調，由於這名確診者交友圈複雜，人際往來尚待釐清，目前已藉警政協尋慢慢找出軌跡圖，市府仍將持續擴大追蹤列出高風險對象。

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