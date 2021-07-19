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不打不會那麼快死掉！高雄男打莫德納猝死　妻曝：老公允杯要剖解

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蔡姓男子的妻子跟弟弟抵達殯儀館。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市一名65歲的蔡姓男子在15日接種莫德納疫苗之後猝死，16日上午檢方進行司法相驗，初步從遺體外觀認為沒有外力介入，家屬也同意解剖複驗，19日一早進行解剖，蔡姓男子的弟弟以及妻子都到了殯儀館，蔡姓的越南籍妻子說決定要解剖的關鍵，就是在老公靈堂前擲筊，他要求要進行解剖，現在結果出爐死因為：「心血管阻塞」。

上午蔡姓男子的越南籍妻子在小叔的陪同下來到了殯儀館，已經沒有了太多情緒，15日蔡姓男子因為接種莫德納疫苗之後，隔8個小時在家中猝死，檢方在隔日相驗認為外表無外傷，所以詢問家屬是否要進行解剖來釐清死因，是否為疫苗不良反應造成的。

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蔡姓男子的妻子跟弟弟抵達殯儀館。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲蔡姓男子的妻子跟弟弟抵達殯儀館。（圖／記者吳世龍攝）

蔡姓男子的妻子說，一開始她什麼也不懂，人家教她在老公靈堂前擲筊詢問，結果得到允杯，蔡妻認為是「老公也想知道答案」，她在殯儀館說：「因為如果沒有打疫苗的話，老公就不會那麼快死，最多會慢慢死（自然），而且老公都很健康，應該還可以活好幾年，所以，我跟弟弟覺得要解剖，想要知道老公到底是什麼原因造成死亡的」

而蔡妻也透露遠在越南的女兒獲知消息時，也有打電話過來給媽媽加油打氣，女兒跟媽媽說：「媽媽你要加油、要保重身體」，現在結果出爐死因為：「心血管阻塞」。家屬說，蔡男的肺部及血管有嚴重的栓塞情況，至於是否跟疫苗有關，則要等3個月後才能知道。

蔡妻表示，對於今天複驗的結果，不大能接受，還要再等3個月後的結果，她說，今天相驗部分都沒有提到是否跟疫苗有關，因為每個人都會有疾病，如果沒有打疫苗就算生病，也還能多活幾年。

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