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南投國小教職員等到疫苗了　3769人20日起分三地開打

▲南投縣1303位幼兒園、課後照顧中心人員專案疫苗開打情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投縣幼兒園、課後照顧中心人員專案疫苗開打情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣國小教職員工約3409人，及第2批尚未施打新冠疫苗之幼兒園教師253人，縣府已規劃將自本7月20至22日進行接種AZ疫苗，依區域分別在南投市漳興國小、埔里暨大附中及竹山秀傳醫院等3處分流分時施打，20日上午8點30分開始在漳興國小率先開打，縣府教育處將個別公告各校。

南投縣教育處指出，此次國小教職員工疫苗接種名冊經教育部檢核完成，中央核定配撥專案AZ疫苗，透過衛生局協助，由埔里基督教醫院、南投基督教醫院及竹山秀傳醫院負責施打，這波施打疫苗人員包括公私立國小教職員工3409人（含括他縣市選填本縣施打者42人）、實驗教育機構57人、國立南投特教學校50人、及第2批尚未施打之幼兒園教師253人總計3769人。

▲南投縣1303位幼兒園、課後照顧中心人員專案疫苗開打。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣幼兒園、課後照顧中心人員專案疫苗開打情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

縣府教育處表示，國中教職員工部份目前由教育部檢核名冊中，並已完成接種規劃，待中央疫苗配撥到位，將接續進行施打，期以最快時間完成，提升教職員工保護力、保障師生健康，也讓家長放心；請各校人員依所排定時段，攜帶身分證及健保卡前往指定地點施打疫苗。若有疑問可逕洽任職的學校；或洽南投縣政府教育處學務管理科。

南投市漳興國小接種站施打時間為7月20日上午8時30分至12時，下午1時至4時30分，施打對象為南投市、中寮鄉各國小學校、第二批幼兒園(濁水溪線)、國立南投特教學校、森優及親愛實驗教育機構、他縣市選本縣施打之教職員工；另7月21日下午1時至4時30分，為草屯鎮各國小學校教職員工。

暨大附中接種站施打時間為7月22日上午9時30分至12時，下午1時至5時，施打對象為埔里鎮、魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉各國小學校、復臨與均頭實驗教育機構及第二批幼兒園（烏溪線）教職員工；竹山秀傳醫院施打時間為7月22日上午8時30分至12時，下午1時至5時，施打對象為名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉、信義鄉各國小學校教職員工。

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