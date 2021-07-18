彰化疫苗預約施打率連2日達98%　18歲以上明日中午前完成預約

▲彰化今日預約施打率同樣達98%。（圖／彰化縣政府提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣連兩日迎來0確診，今日是公費疫苗預約平台第二輪預約開打的第3天，延續昨日良好施打率，今天預約施打率也高達98%，縣長王惠美表示，彰化縣預約成功人數有4萬5594人，這兩天開打站報到率非常高，也提醒18歲以上的民眾要在19日中午前完成第三輪施打預約，覆蓋率越高，就越容易回到正常的生活。

王惠美18日上午分別前往溪湖鎮道安醫院、員林國小等施打站關心疫苗施打情形，她說，彰化縣預約成功人數有4萬5594人，縣府安排了178個接種站，有334場次，特別為了服務白天要上班的民眾，也加開夜診的服務有56診次，彰化縣開打一連二天，預約施打人數2萬3854人，連續2天施打率都高達98%以上。

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▲縣長王惠美（左1）前往溪湖鎮道安醫院、員林國小等施打站關心疫苗施打情形。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，現在第三輪的預約也開始了，在19日中午前，18歲以上都可以上公費疫苗預約平台預約登記，如果不會上網或是沒辦法上網的民眾，可以攜帶健保卡到藥局、4大超商、或戶政事務所等處，都可以提供疫苗預約服務，不論是第一劑或是第二劑，也都要上網預約才有疫苗，預約收到簡訊後，接著預約接種地點，再攜帶健保卡到接種地點施打疫苗。

王惠美說，解封與不解封很重要的一個評估標準是疫苗施打的覆蓋率，覆蓋率越高，就越容易回到正常的生活，請大家踴躍預約施打疫苗。

彰化截至今日累積確診數為267人，完成篩檢數8萬689人，核酸篩檢陽性率0.33%。縣內22萬2801名的65歲以上長者已接種人數為15萬3230人，接種率為68.77%；66至74歲有12萬9656人，已有70.11%完成接種；75歲以上有9萬3145人，接種率是66.92%。

▲▼彰化今日確診數為0，累積確診數為267人。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美提醒民眾，不論是第一劑或是第二劑疫苗施打，記得要上網預約登記意願，三種疫苗都很好，只有没有打疫苗是最不好的，有疫苗，就趕快打。

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