年輕人打AZ！　他曝接種後「燒爆最高40度」：全身畏寒止不住發抖

▲疫苗接種站。（示意圖非當事人／高雄市政府提供）

記者邱晟軒／綜合報導

隨著中央疫苗預約平台開放18歲以上民眾進行意願登記，也讓許多年輕民眾對於接種後是否會有不良反應感到疑慮。對此，就有一名網友分享自己施打疫苗後的超慘經驗，指出接種AZ當天晚上「身體開始畏寒並伴隨著止不住的發抖」，發燒整晚，起床還是燒到39度。貼文一出，立刻引起許多網友共鳴。

針對何時開放給年輕族群施打疫苗，指揮中心指揮官陳時中曾表示，不會等特定開放族群太久，如果施打意願不高，就會往下一個梯次或年紀開放，目前登記年長者打莫德納意願較高，如果有年輕族群想要施打AZ疫苗，就有機會提早接種到新冠疫苗。

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對此，就有一名年輕網友在Dcard以「7/16早上打完AZ，晚上燒爆」為題，分享自己接種AZ疫苗後的超慘經驗，指出「自己在7月16日早上開開心心打完AZ第一劑，當下沒有任何不適，直到晚上11點，突然一陣寒意襲來，身體開始畏寒並伴隨著止不住的發抖。」

▲有網友分享自身施打完AZ疫苗的超慘經驗。（圖／翻攝Dcard）

他表示，「自己馬上吃了一顆普拿疼加強錠，中間3小時內的體溫變化為38.5度、39.8度、40.5度、39.5度，帶著逼自己睡覺後起床就能好一點的心情入睡，結果爆難睡，超級不舒服，起床還是燒到39度！」

貼文曝光後，引起許多同樣已經接種AZ疫苗的網友共鳴，紛紛指出「我吃了一顆退燒藥才睡得著」、「我最高燒到38.9我就不行了」、「我也是！現在燒都還沒退，連吃東西都好痛苦，從昨天半夜到現在吃了三顆普拿疼有舒緩一點，過沒多久又燒起來」、「我今天已經吃四顆普拿疼了...」 、「我也是晚上發燒畏寒頭痛隔天就好了」 。

▲許多網友也分享自身施打完AZ的經驗。（圖／翻攝Dcard）

針對接種疫苗後的副作用該如何處理？台大家醫科林嘉俊建議，注射部位可以適度冰敷，但不要揉接種處，若是出現發燒、頭痛，症狀，可在接種後每6至8小時吃普拿疼，發燒超過48小時則建議就醫，另外，不建議接種前提早吃普拿疼預防。