快訊／10天連開6次房　台中家教男匡列人數增至64人…採檢結果曝

記者游瓊華／台中報導

為阻斷跨縣市男人幫聚會傳播鏈，衛生單位努力追查足跡，發現家教男曾在6月底到雙北歡樂遊，足跡遍及松山、萬華、北投、信義、板橋等區，7月2日回台中後連住5家旅館、開房6次。目前已跨縣市合作擴大匡列接觸者，總計64人，有4人尚等待檢驗結果，其餘人採檢結果已全部出爐。

▲台中市衛生局長曾梓展說明家教男足跡。（圖／市府提供）



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市府指出，台中已匡列的61名接觸者，有6人匡列居家隔離，5人採檢陰性、1人確診即為搬家男15428；另有55人匡列自主健康管理，51人採檢陰性、3人尚待檢驗結果。北部則有3人被匡列，2人陰性、1人尚等待檢驗結果。

台中市衛生局長曾梓展表示，家教男6月24日停止台中家教活動，6月24日至7月1日前往北部，足跡遍及萬華、中正、中山、松山、北投、大同、信義、板橋、中和等雙北多個行政區，7月1日至11日於台中期間曾入住5家旅館，與彰化海鮮小開案15341、創投董座接觸，期間還找來搬家男幫忙搬家，結果三人都染疫。

曾梓展強調，家教男於7月12日確診，因其Ct值29.1、傳染性已微弱，因此市府主動送驗血清，由血清抗體陽性判斷感染源為兩週前的北部活動史，然而個案疫調過程中卻隱匿不實，造成疫調困難，因此市府將依《傳染病防治法》開罰6至30萬元；由於這名確診者交友圈複雜，人際往來尚待釐清，目前已藉警政協尋慢慢找出軌跡圖，市府仍將持續擴大追蹤列出高風險對象。