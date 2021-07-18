高雄學前、國小教職員可打疫苗了　國高中還要再等等

▲高雄學前、國小教職員20、21日可接種疫苗。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市有基層教師不滿其他縣市七類高中職以下教職員已陸續進行接種，但高雄卻遲遲沒動作。市長陳其邁18日主持防疫記者會時宣布，學前、國小等教職員疫苗已核撥，20、21日為接種日，但國高中教職員還要再等等。

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▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

陳其邁18日宣布，高雄市國小教職員工疫苗接種日即將開打，時間安排在7月20、21日，國小、學前、特殊學校、外僑學校、合作式中途班以及實驗教育機構團體都列為接種對象，由4個大型接種站承接施打，分別在高雄展覽館、巨蛋體育館、岡山農工以及美濃國中體育館。

▲高雄市學前、國小教職員20、21日可施打疫苗。（圖／高雄市政府）

陳其邁表示，這次核撥下來的疫苗有這些對象，請收到通知單者，趕快去施打；也希望國高中教職員部分，能加快疫苗配送施打。另外，第三輪登記19日中午登記截止，可預約對象是18歲以上民眾，要先意願登記。

陳其邁也拜託大家盡速完成登記，因為最近三、四周都是AZ，所以現在意願登記可能有登記人填AZ、莫德納，或是單純選莫德納，「疫苗都差不多，趕快去打就對了 ！把疫苗打進身體就能減少重症，即使一劑也有保護力，重症死亡部分疫苗都相差無幾，趕快去打！」