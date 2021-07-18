桃園教師疫苗接種專案　7／22、24兩天4處接種站施打

▲市長鄭文燦說明，桃園教師疫苗接種專案。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市教育界人士關切，高中以下教師何時才能施打疫苗？市長鄭文燦18日於市府防疫說明會指出，下週四7月22日和24日兩天，市府將在南、北區的龍安國小、大溪高中和平鎮高中、青埔國中4處接種站，進行教師疫苗接種專案，其中全市國小教師有1萬1365名員額。

鄭市長指出，桃園市65歲以上市民朋友，已有25萬人完成疫苗接種，現在進行64歲以下，經由疫苗預約系統，完成登記的市民朋友疫苗施打，而桃園市到7月18日的下午二點，已完成疫苗預約登記的有47萬2千多人，其中原登記只打莫德納的人，亦陸續改為施打這輪的AZ。

鄭市長說，隨著桃園即將展開第三輪的疫苗預約登記施打，完成施打疫苗的民眾不斷增加，台灣已經進入全民施打疫苗的階段，希望民眾趕快來預約登記，完成意願登記完後才能選擇接種站，提高覆蓋率，桃園預定到7月底一定可以突破30%覆蓋率的目標。



另外，桃園公車司機和捷運司機疫苗接種專案，則於明(19日)至21日於大園國際高中施打。鄭市長說，接種第一劑疫苗後一段時間即會產生保護力，可預防感染及重症的風險，預計接種後間隔10週可接種第二劑。

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