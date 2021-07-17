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AZ施打Day2　鄭文燦籲：18歲↑踴躍登記接種意願

▲桃園市長鄭文燦17日視察第九、第十類對象接種情況，對於接種市民對疫情認知比出拇指稱讚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦17日視察第九、第十類對象接種情況，對於接種市民對疫情認知比出拇指稱讚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為了解第九、第十類對象接種疫苗狀況，桃園市長鄭文燦17日視察後表示，桃園市截至16日為止，這兩類已完成接種疫苗者達2萬1千人，若依照目前接種速度，很有信心在本月底前，桃園市疫苗接種覆蓋率達到3成，因此呼籲18歲以上市民踴躍登記接種意願，以便提高疫苗接種與普及率，建立群體保護力。

▲桃園市17日各階種站進行第九、第十類對象疫苗注射，接種後的市民在等待區等候。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市17日各階種站進行第九、第十類對象疫苗注射，接種後的市民在等待區等候。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市長鄭文燦17日上午分別前往桃園巨蛋體育館、中興國中、自強國中、大園區大園高中與觀音高中視察疫苗接種站運作。鄭文燦指出，今日為第九、十類對象接種疫苗的第二日，截至16日為止，桃園市累計約2萬1000人完成疫苗接種，依照目前速度，有信心在7月底桃園疫苗接種覆蓋率到達3成。

▲桃園市17日進行第九、第十類對象接種作業，醫護人員逐一向接種者說明需注意事項。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市17日進行第九、第十類對象接種作業，醫護人員逐一向接種者說明需注意事項。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦認為，市府後續將擴大接種站服務量能，特別要感謝醫療團隊與市府團隊攜手提供民眾最佳接種服務，桃園市65歲以上與75歲以上長者接種率都逾7成，皆為六都第一名，目前全市疫苗施打覆蓋率估計已達21%。

▲桃園市第九、第十類對象接受疫苗接種，接種者坐在椅子上等候醫護人員接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市第九、第十類對象接受疫苗接種，接種者坐在椅子上等候醫護人員接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，疫苗接種其實非常安全有效，可提高民眾保護力，免於陷入感染與重症風險，考量國內疫情正收斂中，但仍未結束，必須持續提高疫苗接種普及率，以建立群體保護力並克服疫情挑戰。

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