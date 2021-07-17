7／26能解封？　鄭文燦：要看這5關鍵

▲配合全國三級警戒，桃園市如大江購物中心星橋影城已停業2個多月，是否能在7月26日恢復營業仍有待中央決定。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

配合疫情全國進行三級警戒已屆滿2個月，隨著疫情逐漸趨緩，7月26日若解封，哪些行業可以恢復營業？哪些行業還需再觀察？桃園市長鄭文燦17日表示，7月26號是否能夠達成解封條件要看確診數字，也要看可能的傳播鏈是否控制、整個社會是不是準備好了？中央疫情指揮中心會針對未來解封提出各行各業防疫指引，做出明確規範，這部分由中央來統一決定。

▲配合全國三級警戒，市長鄭文燦說明7月26日市府恢復營業，應由中央統一決定。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦針對微解封與解封後哪些行業可以恢復營業或再觀察等議題，17日在疫情專案會議上指出，7月26號是否能達成解封條件，主要需看確診數字、可能的傳播鏈是否控制、整個社會是不是準備好了？另外還要看疫苗的覆蓋率不斷地提升，與提升後的指標等，中央疫情指揮中心會針對未來解封以後各行各業的防疫指引，做出一個明確的規範，這部分應由中央來統一決定。

▲桃園市長鄭文燦17日召開疫情專案會議上指出，第二輪疫苗針對第九、第十類施打，呼籲18歲以上市民踴躍上網登記接種意願。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦也針對疫苗施打進度提出說明，截至17日中午12點，桃市累計有43萬7246人完成疫苗意願登記，其中約3萬人選打AZ，約40萬6000人不拘廠牌。以行政區來看，桃園區登記人數為9萬6000人、中壢9萬2000人、平鎮區3萬8000人、蘆竹區3萬7000人，八德區3萬6000人、楊梅區3萬人是幾個比較多的區域，但根據人口規模，登記人數應可再提升。市府將自第三輪起增設陸軍專科學校與林口體育館等2處大型社區接種站，以提升接種站施打能量。

經發局長郭裕信說，八德區興仁觀光夜市已於16日晚間復業，因部分攤商仍觀望中，評估約有6至7成的攤商實際恢復營業。後續市府將針對龍潭觀光夜市復業情況主動關心，並同步稽查業者與民眾是否落實防疫規範。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►桃園微解封首週末動起來了！漁港現採購潮 東眼山達人流上限

►桃園保險業務員染疫！客戶媽媽狂咳 他拜訪1hr回家發燒採檢確診

►捉到了！恐怖刀客騎車猛追外送員 原因只有3個字



