洛杉磯爆「突破性感染」重頒口罩令　警怒指無科學根據拒執行

▲美國洛杉磯縣17日起強制民眾在室內戴口罩,但警長辦公室卻拒絕執行命令。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國加州洛杉磯縣在15日重新頒布室內口罩令,即使已接種疫苗的人士也必須遵守相關規定,然而洛杉磯警長辦公室卻認為,相關規定並無科學根據,因此拒絕執行該命令。

據美國ABC報導,洛杉磯的室內口罩令原定於17日午夜前生效,即使已接種疫苗的人士也必須遵守相關規定。不過由於目前美國疾病管制與預防中心(CDC)的指引寫明,已接種過2劑疫苗的人士無需在室內戴口罩,因此洛杉磯警長辦公室認為,要求已完整接種疫苗的族群在室內也必須戴口罩的規定「毫無科學根據」。

.@lapublichealth has authority to enforce a new mask order, but the underfunded/defunded will not expend our limited resources and instead ask for voluntary compliance. Read my full statement by visiting https://t.co/DVBvmRbFA9 pic.twitter.com/Je1nMerWrO