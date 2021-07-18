雙北+12例！陳時中「不以清零為目標」　本土確診地圖曝

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心今（18）日公布國內新增15例本土病例，4人死亡。其中，以新北市7例最多，再來是台北市5例及桃園市3例。不過指揮中心強調，目標是控制疫情，不以清零為目標，希望大家不要太著重在「數字」上。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，讓大家一目了然確診分布及全台狀況。

▲0718全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，今日新增之15例本土病例（其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為9例男性、6例女性，年齡介於20多歲至90多歲，發病日介於今（2021）年7月10日至7月17日。

個案分布以新北市7例為最多，其次為台北市5例、桃園市3例；其中9例為已知感染源，餘6例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

▲0718本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為3例男性、1例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月26日至6月13日，確診日介於6月3日至6月16日，死亡日介於7月13日至7月15日；詳如新聞稿附件。

全台今年已累計 14,070 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,686 人

台北市 4,720 人

基隆市 308 人

桃竹苗

桃園市 731 人

新竹市 39 人

新竹縣 109 人

苗栗縣 548 人

中彰投

台中市 200 人

南投縣 37 人

彰化縣 266 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 85 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 97 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人