北部男混打「AZ+輝瑞+莫德納」！醫傻眼轟浪費：他以為在吃補藥？

▲台灣有名男子日前混打「AZ+輝瑞+莫德納」三種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷、李佳蓉／台北報導

近期全球掀起疫苗混打研究與熱烈討論，台灣有名男子日前更混打了「AZ+輝瑞+莫德納」三種疫苗，根據流出的診斷證明書顯示，該名男子分別於4月、6月和7月施打疫苗，可能成為台灣三混打首例。針對此案例，醫師直言「這樣不一定更有保護力。」更有醫師傻眼痛批「浪費疫苗，以為在吃補藥？」

該診斷證明書由北部某醫學中心開立，據了解，該名男子於4/21自費接種第一劑AZ疫苗，後來第二劑因台灣疫苗不足被取消，之後他趁著6月赴美時於6/11施打輝瑞疫苗，在當地接種前，因美國沒有AZ疫苗，當地醫療中心還特別研究AZ，判斷沒問題後即讓該男子接種輝瑞，更協助預約第二劑輝瑞施打。

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該男子回台完成隔離後，又收到政府通知，再於7/2注射莫德納疫苗，根據當時台灣各縣市政府在7/2開放施打對象主要為70歲以上年齡層研判，該名男子已有一定年紀。

針對該案例，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，該案例接種輝瑞和莫德納時間太近，身體反應會亂掉，尤其兩劑都是mRNA疫苗，輝瑞打完後，身體抗體可能產生到一定程度，另一支疫苗又進來，這時候最直接考慮的就是副作用可能會增加，而且後續抗體增強度，原則上不一定會比較好。

黃高彬說「輝瑞最短間隔要21天，莫德納是28天，會有這樣的間隔時間建議，一定有道理存在，因為有觀察過受試者免疫變化，才會訂出時間間隔。」

而前台大感染科醫師林氏璧也直言「目前打第3劑根本沒必要！浪費疫苗」。目前僅有研究探討，打完2劑後有些人抗體會下降，才有打第3劑的需要，但打3種疫苗就是3種風險，「輝瑞、莫德納畢竟是不同疫苗，長期下來可能有什麼風險，都是未知的，那人以為在吃補藥嗎？」