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嘉義朴子夜市微解封　維持全面外帶禁止試吃內用

▲嘉義縣朴子夜市微開放。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣朴子夜市微解放。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣朴子夜市微解封，縣長翁章梁17日在立委蔡易餘、朴子市長吳品叡陪同下親自前往縣內最大朴子夜市進行視導，翁章梁喊話，感謝攤商及鄉親配合防疫政策短暫關閉夜市，同時也呼籲鄉親，18歲以上就可以打疫苗，有登記才有疫苗可以打，提醒大家盡快登記！

▲嘉義縣朴子夜市微開放。（圖／嘉義縣政府提供）

「不論大人、小孩每個人都有戴口罩，這就是台灣可以穩住疫情的關鍵！」翁章梁大力肯定，夜市微解封，堅持外帶不內用，對於攤商戴口罩、面罩，包括食物也有遮罩，他感謝大家的努力，期待在防疫措施落實下，將逐步恢復正常生活。

有鑑於本土確診病例趨緩，嘉義縣已連續一個多月零本土確診，原來在二級警戒時公告關閉夜市，經審慎評估全國及縣內疫情狀況，與夜市管理單位討論溝通後，縣府依據各夜市型態擬訂相關可落實的防疫措施，在各夜市均表達全力配合下，全縣共計18個夜市向縣府遞件申請並同意備查，18個夜市已於7月13日起陸續開放營運。

▲嘉義縣朴子夜市微開放。（圖／嘉義縣政府提供）

在夜市管理者遞送相關書件經縣府同意備查後，皆已陸續恢復營運，縣府更於7月13日起每天排班到各夜市輔導落實各項表訂防疫措施，多數夜市均有按照表訂內容執行。

縣府表示，早於6月底先行研擬一套符合本縣夜市較可落實的防疫措施，並於7月1日邀集轄內各夜市管理者或自治會進行討論並達成共識，在業者均認同縣府所擬訂防疫措施且願意全力配合下，縣府基於防疫及經濟的考量下，有條件配合中央疫情指揮中心相關放寬措施下同意夜市恢復營運：縣府輔導稽查不以裁罰為目的，重要是要輔導夜市在落實防疫下，協助攤商恢復營運維持生計。

▲嘉義縣朴子夜市微開放。（圖／嘉義縣政府提供）

經發處表示，自7月13日起由經濟發展處及警察局每天密集排班前往各夜市進行輔導稽查，目前各夜市防疫措施的落實情況都還不錯，雖有零星不足部分，經小組勸導都也都配合立即改善，希望夜市可以持續落實二罩一消、環境清消、全面外帶、食物遮罩、叫號取餐、禁止試吃內用、每攤實聯、人流管制、嚴禁邊走邊吃等等。

經發處也再次呼籲，全縣夜市目前維持全面外帶，禁止試吃內用，縣府稽查小組仍持續不定期前往各夜市強力取締邊走邊吃、抽菸及未配戴口罩，一經發現立即依傳染病防治法舉發開罰。

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