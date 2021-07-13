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開設29場擴大接種站　嘉縣力拚7月中完成65歲以上疫苗接種

▲嘉義縣力拼七月中65歲以上完成疫苗接種（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣力拼七月中65歲以上完成疫苗接種（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣疫苗擴大接種站進入第6波，10日起開放65至70歲民眾開打，共開設29場擴大接種站應戰，期待在7月中能完成65歲以上接種。縣長翁章梁也陸續前往朴子國中、新港國中、大林國小、民雄國中、中埔和睦國小關心接種情形。截至7月9日為止，中央撥發嘉義縣的88176劑疫苗已施打63153劑，使用率71.62％， 71歲以上疫苗接種率56.95%，全縣人口數疫苗覆蓋接種率12.71%。

▲嘉義縣力拼七月中65歲以上完成疫苗接種（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，蔡英文總統希望於7月底前，將台灣疫苗接種率提高至20%至25%，目前疫苗數量仍足夠，各縣市火力全開大量施打疫苗，嘉義縣也卯足全力，希望在7月中前完成65歲以上民眾疫苗施打。

翁章梁說，很多50歲以下的民眾很焦慮什麼時後才能輪到自己，若按照目前的接種速度，期待在8月底前將50至64歲年齡成完成施打，很快就能輪到50歲以下民眾接種疫苗，請大家不要過度焦慮。

▲嘉義縣力拼七月中65歲以上完成疫苗接種（圖／嘉義縣政府提供）

「輪到你，就來打！」翁章梁說明，先替年紀大的民眾接種疫苗，是為了保護他們，避免轉為重症，同時也能藉此保護醫院，保護台灣讓醫療體系不至於癱瘓，過渡期間，希望大家忍耐一下，很快就能打到50歲以下！

相較1至5波逐齡調整接種，第6波人口38611人大幅提升，除大埔阿里山外，16鄉鎮市有29場疫苗擴大接種站，衛生局提醒民眾依通知接種，鼓勵下一波第6、8、9、10類對象，盡速上COVID-19疫苗預約系統意願登記。

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