救護勤務風險日增　嘉義縣提高消防人員超勤津貼1千元

▲嘉義縣111年度起調整消防出勤超勤津貼（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應5月底國內COVID-19本土疫情持續嚴峻，嘉義縣消防局需支援中央調度，接送居家檢疫隔離人員，同仁救護勤務風險日增，嘉義縣長翁章梁為慰勉消防局防疫第一線人員的辛勞，加發消防局防疫專責隊專案加班費，頒發全局工作慰勞金，並於111年起提高消防人員超勤津貼。

於110年5月起至11月止，每月加發防疫專責隊專案加班費4仟元及預備隊2仟元，並頒發全局工作慰勞金14萬元。另外，雖然嘉義縣財政狀況不充裕，嘉義縣政府仍規劃自111年起提高消防人員超勤津貼，由1萬3仟元調升至1萬4仟元，以感謝消防人員於防疫期間的付出。

▲疫情期間消防人員救火救難還要兼顧檢疫專送。（圖／記者翁伊森翻攝）

炎炎夏日高溫不斷，消防局防疫專責隊員執行新冠肺炎救護勤務，需要穿著密不透風的防護隔離衣執勤，完成任務返隊後，還要完成救護車清潔消毒才能脫除隔離衣，同仁除了心理上面臨被感染風險壓力，長時間穿著隔離衣，體能負荷很大，更擔心回家後是否會使家人受到影響，讓消防同仁苦不堪言。

嘉義縣消防局表示，縣長翁章梁為慰勉消防局防疫人員的辛勞，展現縣府挺第一線，做消防弟兄的最佳後盾。在此再次呼籲民眾若有症狀時請儘速就醫外，也須主動告知消防人員如旅遊史等相關資料，或是有耐心地等候專責隊員穿著完整的防護裝備，大家一起保護自己，也保護消防人員。

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