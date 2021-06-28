提升疫苗施打率　嘉縣動用8局處人力支援接種

▲嘉義縣政府7月將動員局處同仁支援擴大接種站施打任務。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



隨著疫苗的陸續到貨，嘉義縣在疫情應變中心會議中，決議動用8個局處人力支援未來疫苗擴大接種站的施打任務；會中並邀請兩位防疫專家針對印度變種病毒因應，以及抗原快篩應用進行專題講座，以提升同仁正確的防疫知識。



隨美國日前捐贈的250萬劑莫德納疫苗即將撥配地方，縣長翁章梁在防疫會議聽取衛生局針對擴大接種站設置，以及人力配置情形簡報；考量隨著接種年齡的降低，預期接種民眾人數將比現行開放75歲以上長輩施打多出很多，會中決定由行政處等8個局處公務同仁支援擴大接種站任務。



另外，近日肆虐全球的印度變種病毒株DELTA，傳播速度最快，是造成英國延遲解封的主因。根據英國研究發現，DELTA病毒變異傳染率較以往的病毒株增加約60%，感染者入院治療率也增加了1倍，造成許多國家疫情緊張。針對近期引起熱議及搶購的居家型快篩試劑，專家也提醒，並非適用所有情況。為強化縣府團隊防疫專業識能，會中邀請台中榮民總醫院陳伯彥主任及大林慈濟醫院李宜恭主任請兩位專家，分別就兩項議題進行專題講座。



翁章梁表示，為提升疫苗接種效率，嘉義縣將在16鄉鎮市設置擴大接種站，近期AZ疫苗受媒體不良事件報導影響出現緩打潮，為強化社區防禦力，呼籲民眾踴躍接種。



衛生局長趙紋華表示，7月1日預定開放轄區4家醫院及10家合約診所預約接種服務，針對4月12日~5月9日已經接種第一劑民眾(含自費)，已開放衛生所及4大醫院預約第2劑接種。再次呼籲鄉親減少不必要的移動，落實戴口罩、勤洗手，加強環境消毒，務必落實防疫作為。

穿上就有好身材！「塑崩褲」下殺2.5折 運動、秀美腿都滿分