嘉義金鑽鳳梨搶購一空　西瓜鳳梨、牛奶鳳梨接棒上市

▲嘉義鳳梨熱銷海外幾乎整貨櫃銷出 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣鳳梨產季從自五月初的金鑽鳳梨開始採收，首波採收的金鑽鳳梨幾乎被企業團購搶購一空，目前採收的品種除深受大眾喜愛的金鑽鳳梨外，外形碩大、口感清甜、狀似西瓜的西瓜鳳梨也搶鮮上市，還有果肉乳黃、纖維細緻、入口即化的牛奶鳳梨也開始採收上市中，此時，消費者能夠同時品嚐到多種風味的鳳梨。

嘉義縣鳳梨的栽植面積約1500公頃，年產量達5萬8000公噸，占全國產量13﹪，主要的栽培品種有金鑽、西瓜及牛奶鳳梨，今年初因中國大陸停止台灣進口鳳梨，為避免傾銷內需市場衝擊國內市場價格，嘉義縣政府已積極拓銷日本市場、企業團購平台、東森電視購物、樂天及橘點子電商平台、外銷日本、媒合國內加工廠採購加工等，執行銷售量多達三千多公噸。

近期因夏季短暫陣雨即放晴的氣候形態影響，加速鳳梨成熟速度，各縣市產地鳳梨的因產期集中，大量採收上市結果，市場價格與上個月比較已下跌許多，為免量大、價跌又值疫情期間，影響農民生計，嘉義縣政府鼓勵消費者，多買多吃當季的新鮮蔬果，既營養又美味，還能在疫情期間，保持健康的最佳狀態，讓身體的免疫系統維持最佳的戰鬥力。

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