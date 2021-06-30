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夜市微解封仍需配套　翁章梁：看見攤商擔憂的生計問題

▲嘉義縣防疫直播分享如何選擇疫苗。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣防疫直播分享如何選擇疫苗。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁30日在防疫直播中，邀請大林慈濟急診醫學部長李宜恭醫師分享各類疫苗該如何選擇與判斷？針對各類疫苗施打後副作用逐一說明，另外提供仍在猶豫是否要帶家中長輩施打的民眾更加清楚的選擇方向。

持續至今，嘉義縣已15天零確診，翁章梁強調，連續多日零確診並非要自豪嘉義縣防疫表現優秀，而是要感謝大家齊心抗疫，要維持零確診是件辛苦的工作，需要大家共同努力，因此並非只是高興、心存僥倖，大家應更加謹慎面對，才能讓零確診持續保持下去。

▲嘉義縣防疫直播分享如何選擇疫苗。（圖／嘉義縣政府提供）

針對網友提問，夜市攤商是否開放？翁章梁說明，台灣目前仍是三級警戒狀態，應謹慎面對疫情，深知在限制下，攤商生計上可能會有困難，現已透過經濟發展處與攤商自治會進行討論中。

「縣府看見攤商擔憂的生計問題，現正積極處理中。」翁章梁指出，針對部分行業或場所微解封，目前正在研議中，希望能找到顧及民眾生活，另一方面也能兼顧防疫，不讓夜市成為防疫破口及漏洞；因此最基本要求，仍維持僅能外帶不開放內用、夜市應進行人流管制，各攤商也應設有QR code落實實聯制。

翁章梁形容，防疫如同戰爭，戰爭除了需要戰略掌握大方向，台灣更是同島一命，全國防疫應有共同準則與目標，各縣市除需努力執行外，也應透過疫情指揮中心率領，共同打贏防疫戰爭。

針對莫德納疫苗，將在嘉義縣7月1日正式開打，翁章梁也在直播中再次向民眾道歉，受疫苗量限制，為維護縣民權益，接種對象以72-74歲嘉義縣民為主，暫不開放非嘉義縣籍以外的民眾接種；未來將進行滾動式檢討，若疫苗數量足夠，將開放居住在嘉義縣，外縣市民眾也能施打。

翁章梁也在直播中感謝，易利隆鋼鐵有限公司捐贈帽套、防護鏡、隔離衣、酒精體溫自動測量儀等防疫物資一批予消防局；永揚消防安全設備股份有限公司捐贈醫療口罩300盒予消防局；欣嘉石油氣股份有限公司頭橋工廠、鉅兆科技有限公司捐贈體溫洗手儀器50組、隔離衣100件、防護衣100件、面罩500個、手套(100個/盒)100盒、酒精棉片100盒、酒精(4000ml/桶)50桶、感染性垃圾袋50包。嘉林股份有限公司捐贈移動式安全檢疫亭1座；林緗亭議員媒合善心人士陳子聰先生、林緯雯女士共捐贈900個防護面罩給鹿草及水上警消（鹿草消防分隊、鹿草派出所、水上派出所、柳林派出所、中庄派出所）

林緗亭議員及台大EMBA校友基金會，捐贈小夫妻拌麵一批（共100袋）給中庄派出所、柳林派出所、衛生局；黃嫈珺議員媒合財團法人溪口國中教育基金會董事長陳厚仁 、嘉邑建設董事長沈永森、友人高世明、前省諮議員黃文峯、彩虹扶輪社捐贈嘉義縣消防局第一大隊防疫裝備(200件全罩式防護衣、300件拋棄式隔離衣)；三珈企業股份有限公司、宏青企業股份有限公司、巨基環保企業股份有限公司捐贈高流量氧氣鼻導管呼吸器5台給衛生局。

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