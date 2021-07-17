張忠謀APEC記者會曬恩愛！　收愛妻「貼心紙條」撒嬌舉動全都錄　

▲張忠謀聽從愛妻張淑芬指示，戴上口罩。（圖／翻攝總統府直播）



政治中心／綜合報導

台積電創辦人張忠謀昨以視訊方式，出席APEC「非正式領袖閉門會議」，在會中表達我方準備好分享抗疫的知識，還需要盡速取得更多疫苗。特別是，張忠謀的太太張淑芬也陪同出席，在一旁傳遞「貼心紙條」提醒張忠謀戴好口罩，甜蜜的互動全都透過直播畫面放送出去。

張忠謀在會後記者會表示，面對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，我國迄今維持傑出防疫紀錄，相信我們能夠協助其他APEC成員，分享我們抗疫的知識。

張忠謀也提到，目前我們的疫苗注射覆蓋率低於20%，雖然美國與日本已慷慨捐贈疫苗，我們的民間機構也已成功採購一千萬劑「我們仍然需要更多數量的疫苗，而且需要儘快取得！」其他多數的APEC成員也需要幫助。

由於張忠謀為清楚表達會議內容，在記者會中將口罩拉下對外說明；一旁的張淑芬見狀，馬上用眼神、手勢示意要他把口罩戴好，還傳遞了一張紙條提醒他。

而報告完會議內容後，張忠謀望向張淑芬，隨後把口罩拉上調皮的說，「知道啦！戴口罩就講不清楚啦！」同場出席官員發出噗哧的笑聲，成為本場記者會意外的插曲。

▼張忠謀。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

