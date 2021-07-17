習近平出席APEC非正式領袖會議　盼RCEP年內正式生效

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平16日晚間出席「APEC非正式領袖視訊閉門會議」，表示要深化區域經濟一體化，「拆牆而不要築牆，要開放而不要隔絕，要融合而不要脫鉤」，並強調中方已率先完成區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）核准工作，期待協定年內正式生效。

根據《新華社》報導，習近平指出，當前，新冠肺炎疫情起伏反覆，疫情防控形勢依然嚴峻，同時，和平與發展仍然是時代主題，維護多邊主義，加強團結合作，共同應對挑戰的呼聲更加強烈，「我們去年通過了亞太經合組織2040年願景，提出了亞太共同體目標。亞太是世界經濟增長的重要引擎。早日戰勝疫情，恢復經濟增長，推動世界經濟復甦，是亞太各成員當前最重要的任務。」

習近平提到，要加強抗疫國際合作，中方向發展中國家提供了5億多劑疫苗，未來3年內還將再提供30億美元國際援助，「中方願積極參與保障疫苗供應鏈穩定安全、促進關鍵物資流通等合作倡議，採取有效措施確保人員健康安全有序往來。中方向亞太經合組織捐資成立『應對疫情和經濟復甦』子基金。」

▼RCEP去年以視訊方式於東協峰會完成簽訂。



習近平表示，要深化區域經濟一體化，推動貿易和投資自由化便利化，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，要拆牆而不要築牆，要開放而不要隔絕，要融合而不要脫鉤，「要加強宏觀經濟政策協調，抑制負面溢出效應，推動數字互聯互通合作，推進區域經濟一體化，早日建成高水平亞太自由貿易區。中方已率先完成區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）核准工作，期待協定年內正式生效。」

習近平指出，要堅持包容可持續發展，堅持以人為本，實現綠色增長，中方高度重視應對氣候變化，將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，「中方支持亞太經合組織可持續發展和經濟技術合作，推動能源向高效、清潔、多元化發展，促進包容性貿易投資，支持中小企業發展，加大對婦女等弱勢群體的扶持力度，努力落實2030年可持續發展議程。」

習近平還說，把握科技創新機遇，「全球數字經濟是開放和緊密相連的整體，合作共贏是唯一正道，封閉排他、對立分裂只會走進死胡同。要加強數字基礎設施建設，努力構建開放、公平、非歧視的數字營商環境。中方將舉辦數字能力建設研討會，推進數字技術助力旅遊復甦等合作倡議。」

習近平強調，中國已經開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，將建設更高水平開放型經濟新體制，創造更具吸引力的營商環境，推進高質量共建「一帶一路」，同世界和亞太各國實現更高水平的互利共贏。

最後，習近平還說，紐西蘭有一句毛利諺語「當你面向太陽，陰影終將消散」，他們對人類合作戰勝疫情充滿信心，對世界經濟復甦前景充滿信心，對人類共同美好的未來充滿信心，「讓我們同舟共濟、守望相助，攜手推進抗疫合作和經濟復甦，共創共享亞太繁榮美好的未來！」