張忠謀「這番話」戳破蔡英文謊言　他曝鐵證：逾700人枉死

▲蔡英文13日接見張忠謀，並宣布再任他為我國APEC代表。（圖／翻攝自總統府Flickr）



記者蔡文鈴／綜合報導

台積電創辦人張忠謀昨於APEC「非正式領袖閉門會議」中，向會員國表達「我方疫苗覆蓋率不到20％，需要更多疫苗」。對此，國民黨主席江啟臣透過臉書表示，張忠謀的發言是代表總統蔡英文，代表台灣的確需要疫苗。

江啟臣17日於臉書表示，以自己過去曾擔任APEC領袖會議幕僚的經驗，張忠謀董事長的每一句話都必定是經過蔡總統 與外交部再三確認的談話內容；因此張董事長的發言是代表蔡總統的發言，也是代表台灣人民的心聲。也代表著「我們現在需要疫苗，而且必須儘快取得。」

江啟臣指出，幾日前，行政院與疫情指揮中心說疫苗夠了，對比今日張忠謀董事長的談話，「我們可以確定，蔡政府為了卡國民黨買疫苗，說了一個大謊！」台灣仍需要疫苗，才是蔡總統的真心話。

江啟臣喊話蔡英文，萬人染疫，超過700位國人枉死，此刻放下藍綠對立，台灣才能戰勝疫情。國民黨有能力為台灣採購疫苗，如果政府沒能力採購疫苗，可以交給國民黨，國民黨願意幫忙！KMT Can Help!

江啟臣強調，病毒才是我們唯一的敵人，卡國民黨採購疫苗，只會變成台灣的敵人，對民進黨岌岌可危的民調絕對沒有幫助。而允許國民黨採購疫苗，展現朝野一心、為中華民國共同努力，才能彰顯民進黨是在拚防疫，不是拚政治。

▲張忠謀出席APEC會議後，會後記者會。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

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