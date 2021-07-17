　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張忠謀「這番話」戳破蔡英文謊言　他曝鐵證：逾700人枉死

▲▼蔡英文13日接見張忠謀，並宣布再任他為我國APEC代表。（圖／翻攝自總統府Flickr）

▲蔡英文13日接見張忠謀，並宣布再任他為我國APEC代表。（圖／翻攝自總統府Flickr）

記者蔡文鈴／綜合報導

台積電創辦人張忠謀昨於APEC「非正式領袖閉門會議」中，向會員國表達「我方疫苗覆蓋率不到20％，需要更多疫苗」。對此，國民黨主席江啟臣透過臉書表示，張忠謀的發言是代表總統蔡英文，代表台灣的確需要疫苗。

江啟臣17日於臉書表示，以自己過去曾擔任APEC領袖會議幕僚的經驗，張忠謀董事長的每一句話都必定是經過蔡總統 與外交部再三確認的談話內容；因此張董事長的發言是代表蔡總統的發言，也是代表台灣人民的心聲。也代表著「我們現在需要疫苗，而且必須儘快取得。」

江啟臣指出，幾日前，行政院與疫情指揮中心說疫苗夠了，對比今日張忠謀董事長的談話，「我們可以確定，蔡政府為了卡國民黨買疫苗，說了一個大謊！」台灣仍需要疫苗，才是蔡總統的真心話。

江啟臣喊話蔡英文，萬人染疫，超過700位國人枉死，此刻放下藍綠對立，台灣才能戰勝疫情。國民黨有能力為台灣採購疫苗，如果政府沒能力採購疫苗，可以交給國民黨，國民黨願意幫忙！KMT Can Help!

江啟臣強調，病毒才是我們唯一的敵人，卡國民黨採購疫苗，只會變成台灣的敵人，對民進黨岌岌可危的民調絕對沒有幫助。而允許國民黨採購疫苗，展現朝野一心、為中華民國共同努力，才能彰顯民進黨是在拚防疫，不是拚政治。

▲▼張忠謀。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

▲張忠謀出席APEC會議後，會後記者會。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

其他人也看了這些...

► 一圖看疫苗到貨總數破890萬　蔡英文：大規模施打持續進行
► 疫苗覆蓋率改採「劑次人口比」　柯文哲：不用自行發明統計標準
► 陳建仁自曝打到高端疫苗安慰劑　33字批王鴻薇說謊

ET快訊
獨／口罩戴太久　他耳後長出「花生米」恐怖照曝
張忠謀台上收到「愛妻小紙條」！　對她撒嬌說了這句話
大谷暖爆！全壘打大賽拿到420萬獎金　全發給天使職員
張忠謀「這番話」戳破蔡英文謊言　他曝鐵證：逾700人枉死
潘瑋柏「4天瘦快5公斤」成果照曝　粉驚：變唐志中了
烟花最快今晚生成！　強度「衝中颱以上」關鍵大轉彎貼台
《還珠》小燕子本來是她！　女星直播爆哭「被套路」棄演

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張忠謀APEC記者會曬恩愛！　收愛妻「貼心紙條」撒嬌舉動全都錄　

張忠謀「這番話」戳破蔡英文謊言　他曝鐵證：逾700人枉死

謝志偉打完2劑疫苗了！臉書公布廠牌　最後一句高級酸

台積電被動捐疫苗？　張忠謀：我已退休不能回答

中美發展半導體自給自足不切實際？張忠謀霸氣：他們自己會知道

4年擴大30倍　他曝蔡英文執政「貧富差距史上最高」

台積電購買BNT疫苗掀風波　張忠謀不多談：我老早退休了

快訊／張忠謀拋球：半導體晶片在國家安全顧慮下有境內自給自足趨勢

國際掀半導體晶片自給自足趨勢　張忠謀：成本恐提高、技術進步慢

快訊／張忠謀喊話APEC：中華台北疫苗覆蓋率低於20%「需更多疫苗」

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

高雄工人趕開工前簽到吃早餐　監視器拍「沒戴安全帽」遭罰6千

最強課長！玩3年「砸1.4億台幣」 天堂M特發尊榮感謝信...網看傻

見蟑螂躲冷氣口！急叩男友救援 拿橡皮筋擊落「掉碗堆」兩人嚇瘋

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

張忠謀APEC記者會曬恩愛！　收愛妻「貼心紙條」撒嬌舉動全都錄　

張忠謀「這番話」戳破蔡英文謊言　他曝鐵證：逾700人枉死

謝志偉打完2劑疫苗了！臉書公布廠牌　最後一句高級酸

台積電被動捐疫苗？　張忠謀：我已退休不能回答

中美發展半導體自給自足不切實際？張忠謀霸氣：他們自己會知道

4年擴大30倍　他曝蔡英文執政「貧富差距史上最高」

台積電購買BNT疫苗掀風波　張忠謀不多談：我老早退休了

快訊／張忠謀拋球：半導體晶片在國家安全顧慮下有境內自給自足趨勢

國際掀半導體晶片自給自足趨勢　張忠謀：成本恐提高、技術進步慢

快訊／張忠謀喊話APEC：中華台北疫苗覆蓋率低於20%「需更多疫苗」

勒夫狀態不佳也退出美國男籃　麥基、馬刺2年級後衛頂替

快訊／微解封後首個週末「各地是否現人潮？」陳時中14:00說明

「智能機車」會戴口罩+吃便當　樹林妹：難道騎的是垃圾桶！網笑哭

手機充整晚超傷電池？　教授破迷思「想充爆都難」：隨用隨充也行

準烟花西奔「下周關鍵轉彎」　若路徑偏南！不排除發颱風警報

6人高唱：祝你生日快樂...秒杯具！K歌費36萬　現場曝光

新摩托車「除了省油哪裡比舊化油好」？過來人：光這2項就贏

爆華晨宇渣男私密片！　「正宮」火速改口道歉…他罕見怒了反擊

美國副國務卿「要求訪中被拒」？　北京40字回應

機車「遭鬼移」屁股歪進身障停車格　慘吞1200元罰單她怒了

乩童「逼婦人催吐治療」狂搥肚 惡行在地人氣炸潑糞：真的活該

政治熱門新聞

謝志偉打完2劑疫苗了！臉書公布廠牌　最後一句高級酸

張忠謀戳破蔡英文謊言　他曝鐵證：逾700人枉死

張忠謀喊話APEC：我方需更多疫苗

蔡英文執政台灣貧富差距史上最高

車上脫罩喝水挨罰　柯文哲：我也會擤鼻涕

稱「我們找台積電幫郭台銘買」惹議　梁文傑回應：這不是重點

台積電買疫苗風波　張忠謀：我早退休了

快訊／張忠謀拋球：半導體晶片在國家安全顧慮下有境內自給自足趨勢

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

苦苓寓言故事「油雞與孽種」　網友全看懂

台積電被動捐疫苗？　張忠謀：我已退休不能回答

中美發展半導體自給自足觸礁？張忠謀霸氣：他們自己會知道

北車地下街爆群聚感染　北市造冊441人17日打疫苗

張忠謀：實現晶片自由貿易

更多熱門

相關新聞

台積電被動捐疫苗？　張忠謀：我已退休不能回答

台積電被動捐疫苗？　張忠謀：我已退休不能回答

台積電創辦人張忠謀16日代表出席亞太經濟合作組織（APEC）首屆「非正式領袖閉門會議」，晚間在透過視訊與會後，於總統府召開記者會。針對近來BNT疫苗的採購捐贈風波，張忠謀表示，台積電怎麼樣，我老早退休了，不能回答關於台積電的問題。

中美發展半導體自給自足觸礁？張忠謀霸氣：他們自己會知道

中美發展半導體自給自足觸礁？張忠謀霸氣：他們自己會知道

醫建議「聰明人先打AZ」：3個月後就知道

醫建議「聰明人先打AZ」：3個月後就知道

台積電買疫苗風波　張忠謀：我早退休了

台積電買疫苗風波　張忠謀：我早退休了

快訊／張忠謀拋球：半導體晶片在國家安全顧慮下有境內自給自足趨勢

快訊／張忠謀拋球：半導體晶片在國家安全顧慮下有境內自給自足趨勢

關鍵字：

張忠謀蔡英文江啟臣疫苗

讀者迴響

熱門新聞

環島回程擦撞垃圾車！高雄26歲女「台2線」慘死

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

醫建議「聰明人先打AZ」：3個月後就知道

年輕妹陪男友跑外送　照片一出萬人戰翻

《還珠》小燕子本來是她！女星哭被套路

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

偷吃人妻！小王1句「大便平地人」讓姦情敗露

冷氣爽開電費慘破萬！台電教1招：超有感

印度神童注意「5件事」度過疫情　連瑜珈也上榜

狠父為討好女友　將2幼子「扔下15層樓」殺害

華晨宇被爆渣男「張碧晨是小三」疑正宮曝私密片

準烟花颱風消息發布　日預測恐暴風增強

莫德納沒了換「國產疫苗」上場？陳時中回應了

烟花颱風最快今晚形成「不排除直接侵台」　最新路徑圖曝光

即／高雄男打莫德納後猝死　相驗結果出爐

更多

最夯影音

更多
夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法
女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面