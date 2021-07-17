中美發展半導體自給自足不切實際？張忠謀霸氣：他們自己會知道

記者陳家祥／台北報導

台積電創辦人張忠謀16日代表出席亞太經濟合作組織（APEC）首屆「非正式領袖閉門會議」，晚間在透過視訊與會後，於總統府召開記者會。張忠謀在會中也表達對於各國爭相要求半導體在境內製造，表達憂慮。面對記者詢問，是否在批評美國、中國？張忠謀回應，「我想我講的國家，他們自己會知道！」

張忠謀表示，中華台北敦促APEC成員，在考慮重要國家安全需求後，彼此間及與全球進行自由貿易。在過去70年，自由貿易使多數APEC經濟體蓬勃發展。自由貿易僅是各APEC經濟體貢獻自己的競爭優勢，而其他APEC成員藉此受惠的方法。

張忠謀說，然而近來，我們很關切要求「境內」半導體晶片自給自足的趨勢。我們必需指出，過去數十年的自由貿易大幅促進半導體技術發展。因此，越趨複雜的技術致使供應鏈走向「境外」。

「試圖讓時光倒流是相當不切實際的。」張忠謀指出，如果嘗試讓時光倒流，不僅成本將會提升以及技術的進步可能放緩。在花費了數千億與許多年的時間之後，結果仍將是無法充分自給自足且成本很高的供應鏈。

張忠謀強調，我們認同國家安全的顧慮確實存在，也相信針對國安應用，在國境內存有一個能夠自給自足的供應鏈是審慎的作法。然而，針對規模大得許多的民間市場，一個基於自由貿易體系的供應鏈是最好的作法。

▲半導體晶片產業成為兵家必爭之重地。（圖／路透社）

而張忠謀在會議內的談話，也引起路透社記者關注，在QA階段時詢問，該段談話內容是否衝著中國、美國而來？張忠謀回應，「我想我講的國家，他們自己會知道！」

至於會議中提到越來越多國家想要自給自足，會造成非完整供應鏈、成本提高，引來外媒追問，台積電在美國與日本設廠、在中國製造，是否會造成前述問題？張忠謀回應，自己只是說理想狀態下應該怎麼做，但跟台積電同仁的做法有出入。

張忠謀也說，雖然現在的趨勢是很多國家都要求在他們自己國家內製造，「但這還是一個起端」，如果沒有人講任何話的話，「也許會發展到相當可怕」。

張忠謀強調，並不是說只是對中華台北可怕，而是那些國家在花費了數千億與許多年的時間之後，結果仍無法充分自給自足且成本相當高的供應鏈」。張忠謀指出，這就是告訴他們整個問題、供應鏈的問題，最好還是自由貿易的。