台積電被動捐疫苗？　張忠謀：我已退休不能回答

記者陳家祥／台北報導

台積電創辦人張忠謀16日代表出席亞太經濟合作組織（APEC）首屆「非正式領袖閉門會議」，晚間在透過視訊與會後，於總統府召開記者會。針對近來BNT疫苗的採購捐贈風波，張忠謀表示，台積電怎麼樣，我老早退休了，不能回答關於台積電的問題。

另外，針對國內疫苗施打的狀況，包括廠牌挑選，以及是否已經施打疫苗？張忠謀也不願多談，僅回應：「我自己有沒有打疫苗我不想告訴你，至於長者打疫苗，不在總統給我的交付任務」。

面對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，張忠謀表示，他在視訊會議上也強調，中華台北迄今維持傑出防疫紀錄，我們有兩千三百萬人口，儘管近期疫情曾一度升溫，但目前業已趨緩，在過去超過一年半的時間中，總確診病例數約為一萬五千例（佔總人口0.07%），其中死亡病例數為763例（約為十萬分之三），相信我們在過程中得到的經驗與知識能夠協助其他APEC成員，我們持續地願意提供協助，過去我們曾捐贈口罩與其他醫療物資予其他APEC成員，現在也準備好與你們分享我們抗疫的知識。

話鋒一轉，張忠謀表示，他在會中也向會員國們表示，「我們也需要幫助！目前我們的疫苗注射覆蓋率低於20%」，雖然美國與日本已慷慨捐贈疫苗，我們的民間機構也已成功採購一千萬劑，我們仍然需要更多數量的疫苗，而且需要儘快取得，其他多數的APEC成員也需要幫助，我們需要向目前擁有並生產超過他們自身所需疫苗數量的APEC成員尋求協助。

今年的亞太經濟合作會議(APEC)「非正式領袖閉門會議」於台北時間今16日晚間7時至9時40分以視訊方式舉行，這是APEC自1989年創立以來，主辦國首次於年中加開一場領袖層級會議，我國領袖代表台積電創辦人張忠謀全程與會。本次會議紐西蘭邀請各國分享因應疫情的經驗，並共商疫後經濟復甦的合作機會，希望藉此次會議展現APEC團結抗疫的決心，並討論如何重建更美好的未來。

總統府晚間也表示，國際貨幣基金(IMF)總裁Kristalina Georgieva及世界衛生組織(WHO)公共衛生緊急計畫執行主任Michael Ryan，應邀分別從「經濟」與「公衛」面向就疫情帶來的衝擊分享建言，認為疫苗政策已成為全球當前最重要的經濟政策，呼籲亞太地區以更公平、更快速的方式分配疫苗，才能有效協助全球經濟復甦。

總統府說，這次會議也通過「APEC經濟領袖聲明：克服疫情與促進經濟復甦」(APEC Economic Leaders’ Statement: Overcoming COVID-19 and Accelerating Economic Recovery)，鼓勵各會員在疫情診斷與治療領域的合作，加速疫苗公平分配、擴大疫苗製造及共享，支持打造安全有效的疫苗供應鏈、加速商品與服務流通、恢復跨境人員的安全移動，同時承諾各國將運用財政、貨幣與紓困等政策促進經濟復甦，掌握創新契機協助勞工與企業成長，特別是婦女及微中小型企業；另重申應對氣候變遷及環境挑戰、促進永續金融、強化數位轉型與縮減數位落差的重要性，並致力於追求自由、公平且非歧視的貿易投資環境以因應疫情影響。

總統府強調，此次的會議順利，張忠謀也圓滿達成任務，我國感謝紐西蘭本年在全球疫情艱困期間，主動加開這場非正式領袖閉門會議，透過區域合作共同帶領各國走過疫情、邁向永續包容的復甦。我國將持續與所有APEC會員合作，共同增進亞太區域的和平、穩定與繁榮。